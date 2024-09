Morto Nick Becattini, addio al grande musicista blues toscano.

Morto Nick Becattini, addio al grande musicista blues toscano.

La scomparsa di Nick Becattini, 62 anni, a Camaiore, dove abitava il celebre chitarrista apprezzato in tutto il mondo.

Nato a Pistoia, Nick Becattini era da tempo malato di Sla.

Il cordoglio della Toscana con il presidente della Regione Eugenio Giani: “La Toscana si stringe per la prematura scomparsa di Nick Becattini, chitarrista di straordinario talento nato a Pistoia e residente a Camaiore. Lottava dal 2018 contro la Sla ma non hai mai smesso di continuare a suonare ed emozionarci con la sua musica. Alla famiglia e agli amici l’abbraccio della Toscana. Riposa in pace, Nick”.

A luglio il grandissimo applauso di Pistoia Blues per Nick Becattini, sul palco sulle note di Sweet Home Pistoia, brano inedito che lui ha composto proprio per il festival. Uno dei momenti più toccanti ed emozionanti della rassegna di cui è stato grande protagonista.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia: “All’ultimo Pistoia Blues ci siamo alzati tutti in piedi per te. Il nostro applauso – l’applauso di Pistoia – risuona anche adesso in piazza Duomo”.