Punkcake avanti tutta a X Factor 2024: la band toscana vola al quinto live.

Punkcake avanti tutta a X Factor 2024, programma Sky condotto da Giorgia. La band toscana del Valdarno in squadra con Manuel Agnelli supera indenne la doppia eliminazione. In un quarto live non privo di polemiche scatenate nella fase finale da Achille Lauro.

Dopo la prima eliminazione della band The Foolz, squadra Jake La Furia, al ballottaggio finale per la seconda eliminazione sono il talentuoso cantautore polistrumentista Danielle, Daniel Gasperini, team Agnelli, e Lowrah, unica concorrente rimasta nel team Paola Iezzi.

Danielle molto applaudito alla chitarra in Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi, anche con standing ovation di Manuel Agnelli

E Achille Lauro decisivo al voto scatena le polemiche, decidendo di eliminare Danielle con la molto articolata motivazione di non lasciare Paola Iezzi senza concorrenti.

Per poi parare in tilt dopo le critiche dei colleghi al tavolo dei giudici. Tilt che elimina proprio Danielle. Quindi un cantautore eliminato alla vigilia del quinto live dedicato agli inediti.

Intanto i Punkcake volano al quinto live.

Nella prima manche superata dalla band toscana con Police on My Back di The Clash.

Seconda manche con i giovani musicisti toscani vestiti da spermatozoi in Mi Ami? dei CCCP – Fedeli Alla Linea.

E intanto nel prossimo live show arrivano ospiti i Coma_Cose