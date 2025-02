Sanremo 2025, serata duetti: Carlo Conti apre con Roberto Benigni

Getting your Trinity Audio player ready...

“Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso”.

Così Carlo Conti ha annunciato la presenza del premio Oscar Roberto Benigni ospite a sorpresa della serata duetti con cover del Festival di Sanremo venerdì 14 febbraio.

Coppia di toscani dunque ad aprire la quarta serata del Festival.

Serata che vede Geppi Cucciari e Mahmood conduttori con il direttore artistico Carlo Conti sul palco dell’Ariston

Dopo la terza serata che ha proclamato vincitore Nuove Proposte Settembre, già protagonista di un’edizione di X Factor in squadra con Dargen D’Amico. Settembre, Andrea Settembre all’anagrafe, ha ricevuto via X i complimenti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Alex Wyse è il secondo classificato.

Venerdì 14 febbraio nella serata duetti e cover, Lucio Corsi in coppia con Topo Gigio canta ‘Nel blu dipinto di blu’

Francesco Gabbani in coppia con Tricarico canta ‘Io sono Francesco’.

Irama con Arisa interpreta ‘Say something’ (A Great Big World, Christina Aguilera).

Un toscano con Fedez: è Marco Masini, insieme in ‘Bella stronza’.

Lucio Corsi: “Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone. Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musica è l’aria. L’hanno cantata tutti, da Paul McCartney a Bowie fino a Troisi in ‘Non ci resta che piangere’. Insomma, penso che un sogno così non ritorni mai più”.

La terza serata del festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media – in termini di total audience – da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

Una terza serata che ha visto in top five i toscani Francesco Gabbani e Irama con Brunori Sas, Olly, Coma Cose.

E Conti in collegamento con nave Vespucci, la più bella del mondo, salutare Livorno.

Standing ovation per Iva Zanicchi, premio alla carriera.