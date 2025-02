Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Nave Vespucci torna a Livorno: la più bella del mondo in tour Mediterraneo.

Con il grande successo anche di Gedda, nave Amerigo Vespucci lascia l’Arabia Saudita e si prepara al rientro in Italia pronta al tour Mediterraneo dopo un tour mondiale lungo due anni che l’ha vista acclamata. Sarà a Livorno il 4 giugno 2025, penultima tappa del tour Mediterraneo prima di rientrare a Genova.

La più bella del mondo grande protagonista al Festival di Sanremo firmato Carlo Conti, con collegamento a bordo con l’equipaggio guidato dal comandante Lai dal palco dell’Ariston.

A Livorno il gioiello della Marina Militare si era fermato l’ultima volta a giugno 2023 per imbarcare gli allievi dell’Accademia Navale, quindi il primo luglio 2023 era partita da Genova per il tour mondiale.

Presentato al Villaggio Italia di Gedda il tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci. Primo appuntamento a Trieste il primo marzo, poi Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova, ultima tappa in programma martedì 10 giugno 2025

Grande successo del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia per la tappa a Gedda ottava e ultima tappa del Villaggio Italia per la campagna intercontinentale che si chiude con oltre 55.000 visitatori, di cui quasi 16.000 a bordo del veliero.

Record per i social che con la tappa in Arabia Saudita raggiungono i 1.600.000 follower in appena 8 mesi e primato anche per la copertura informativa con 20.000 pubblicazioni in Italia e all’estero.

Il Villaggio Italia di Gedda si è confermato luogo di incontro dove costruire un dialogo tra istituzioni e grandi aziende, in un contesto dove l’Italia si distingue a livello internazionale per l’elevata qualità del dibattito sul tema grazie al nuovo rapporto tra Roma e Riad di partenariato strategico.