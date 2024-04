Getting your Trinity Audio player ready...

SANT’ANNA DI STAZZEMA – Sant’Anna di Stazzema ‘Patrimonio europeo’, riconoscimento Ue

Sant’Anna di Stazzema ‘Patrimonio europeo’, la Commissione Europea ha conferito al Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, il ‘Marchio del Patrimonio Europeo 2023’.

Sant’Anna di Stazzema teatro di eccidio nazifascista con il massacro di 560 civili il 12 agosto 1944. Vennero assassinati anche molti bambini.

Insieme a Sant’Anna di Stazzema il riconoscimento per altri sei siti europei: Cisterscapes – Paesaggi cistercensi per collegare l’Europa (Austria, Cechia, Germania, Polonia, Slovenia); il monastero di San Jerónimo de Yuste (Spagna); il Museo di Nostro Signore nel sottotetto (Paesi Bassi); il Teatro Reale di Toone (Belgio); Kalevala (Finlandia) e l’Ateneo rumeno (Romania).

Come si legge nel sito del Ministero della Cultura, “La Commissione Europea ha riconosciuto il valore europeo di Sant’Anna di Stazzema in quanto ‘luogo della memoria che commemora le sofferenze subite dalle popolazioni civili durante le guerre. Il Parco della Pace rappresenta un sito significativo e ben concepito per discutere dei conflitti politici e promuovere i valori europei”, si legge nelle motivazioni.

Lo scorso novembre, in seguito alla preselezione nazionale dei siti italiani da candidarsi al ‘Marchio del patrimonio europeo’, il Ministero della Cultura ha comunicato i due siti italiani per la selezione 2023: il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, in Molise, e Sant’Anna di Stazzema. Dopo la valutazione da parte del panel europeo di esperti, il riconoscimento è stato conferito a Sant’Anna di Stazzema, secondo la procedura stabilita dalla Decisione istitutiva del Marchio del Patrimonio Europeo che prevede che per ciascuno Stato membro possa essere scelto solo un sito.