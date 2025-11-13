17.3 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Toscani protagonisti al premio Gruppo 2003: Medici e Rossolini tra i vincitori

Innovazione, talento e ricerca: la Toscana brilla con riconoscimenti a studi su guida autonoma, dati satellitari e agricoltura sostenibile

REDAZIONE
Il presidente del Gruppo 2003, Rocco De Nicola
ROMA – Si è svolta presso la sede centrale del Cnr la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Giovani Ricercatrici e Ricercatori del Gruppo 2003. Tra 470 candidature, sono stati selezionati dieci vincitori e sedici menzioni speciali per l’originalità e l’impatto scientifico dei lavori.

Alla cerimonia erano presenti il presidente del Cnr, Andrea Lenzi, e il presidente del Gruppo 2003, Rocco De Nicola, che ha definito l’iniziativa “una festa della ricerca italiana, all’insegna del talento e dell’innovazione”.

Tra i vincitori spiccano diversi toscani. Eccoli

Camilla Medici (Università di Firenze) per lo studio della subsidenza indotta dallo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee tramite dati satellitari InSAR. Il lavoro offre strumenti rapidi e a basso costo per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la prevenzione dei rischi ambientali.

Giulio Rossolini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) per ricerche sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare nella guida autonoma, introducendo attacchi fisici avversariali e strategie di difesa innovative per reti neurali.

Tra le menzioni speciali.

Paolo Maria Triozzi (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa) per la scoperta dell’ipossia ciclica nelle piante, che regola la crescita delle foglie e la gestione energetica, con possibili applicazioni in agricoltura sostenibile.

Andrea Cossu (Università di Pisa) per lo sviluppo di metodologie di Continual learning nell’intelligenza artificiale, capaci di aggiornare grandi modelli linguistici senza ricominciare da zero, riducendo consumi energetici e sprechi di conoscenza.

