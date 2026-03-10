Sviluppo delle competenze e occupazione: al via i bandi Fse+ per l’Istruzione tecnica superiore in Toscana

L’amministrazione regionale toscana imprime una forte accelerazione alle politiche attive del lavoro e all’alta formazione specializzata. Attraverso una recente delibera di Giunta, è stato autorizzato un investimento complessivo di 5.365.000 euro per delineare e finanziare la nuova offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). L’iniziativa, supportata dalle risorse del programma europeo Fse+ 21/27, si inserisce organicamente all’interno di “Giovanisì”, il progetto istituzionale dedicato all’autonomia delle nuove generazioni.

La misura è concepita per agevolare l’inserimento occupazionale di una vasta e diversificata platea, che include giovani, individui in cerca di prima occupazione, disoccupati e personale già impiegato. Come evidenziato dall’assessore al Lavoro e alla Formazione, Alberto Lenzi, i progetti IFTS ambiscono a strutturare un sistema integrato tra la dimensione scolastico-universitaria e il tessuto produttivo. L’obiettivo primario è neutralizzare il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, orientando le competenze verso i profili tecnici concretamente richiesti dalle aziende e rilasciando certificazioni valide su scala europea.

I piani formativi dovranno intercettare i fabbisogni di undici filiere produttive considerate strategiche per l’economia del territorio: Agribusiness, Chimica-Farmaceutica, Meccanica ed Energia, Edilizia, Moda, ICT, comparto Cartario, settore del Marmo, Turismo e Cultura, Nautica e Logistica, e Servizi alle Imprese.

Per accedere all’avviso pubblico, le candidature dovranno essere espressione di una rigida architettura di rete. Il polo proponente dovrà includere obbligatoriamente un ente formativo (con funzioni di capofila), un istituto di istruzione secondaria superiore (statale o paritario), un ateneo universitario e almeno un’impresa dotata di un’unità produttiva in Toscana. A questa alleanza strutturale è consentita anche l’adesione delle Fondazioni ITS. Ciascun progetto approvato sarà tarato per accogliere classi composte da 20 allievi, al fine di garantire l’acquisizione di abilità trasversali e specialistiche di alto livello.

L’articolazione dei corsi IFTS prevede un ciclo di studi della durata di due semestri, per un monte ore complessivo fissato a 990. Il programma si suddivide in 564 ore di didattica frontale in aula, 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento e 396 ore di stage aziendale, coprendo in questo modo il 40% dell’intero iter formativo con un’esperienza pratica sul campo.

Per quanto concerne i criteri di ammissione, l’accesso è consentito ai possessori di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale tecnico, nonché agli studenti già ammessi al quinto anno delle scuole superiori. L’iscrizione è inoltre garantita ai candidati sprovvisti di diploma superiore, a condizione che abbiano regolarmente assolto l’obbligo di istruzione e possano documentare l’accreditamento di competenze idonee acquisite mediante precedenti esperienze lavorative o percorsi formativi.