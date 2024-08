Negozi aperti a Ferragosto, Filcams Cgil e Uiltucs proclamano lo sciopero

Getting your Trinity Audio player ready...

“La decisione di aprire i punti vendita, da parte di alcune aziende, per Ferragosto è irrispettosa verso lavoratori e lavoratrici; tutta Italia è chiusa per ferie, ma per qualcuno sarà un giorno di lavoro. La Filcams Cgil Toscana e la Uiltucs Toscana sono da sempre contrarie alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e per le domeniche”.

Così Filcams Cgil Toscana e UilTucs Toscana, che affermano: “Come noto, la liberalizzazione degli orari introdotta nel 2011 con il Decreto Salva Italia ha eliminato ogni vincolo e regola in materia di orari commerciali, nel totale disinteresse degli effetti negativi prodotti su milioni di persone, in prevalenza donne, e sulle loro famiglie”.

“Le liberalizzazioni – proseguono le sigle sindacali – sono sbagliate, non aiutano la crescita economica, creano dumping tra piccola e grande distribuzione, svendono le festività, svuotano i centri storici delle città a favore delle cittadelle del consumo. Bisogna necessariamente pensare ad un consumo più sostenibile e responsabile, per il bene di tutti”.

“Per questo la Filcams Cgil della Toscana e la UilTucs Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro per l’intera giornata di domani (15 agosto). Sottolineando quanto molte sentenze hanno sancito: il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo. Il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso”.