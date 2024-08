Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Nuovo mercato Viareggio, sindaco: “Inaugurazione marzo 2026”

Nuovo mercato Viareggio, sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Quattro padiglioni, 38 fondi commerciali, 6 chioschi: 15mila metri quadrati per una piazza Cavour tutta nuova”.

Come annuncia il sindaco di Viareggio , firmato l’atto aggiuntivo approvato nell’ultimo Consiglio Comunale. Insieme a Pietro Paolo Tognetti, e ai tecnici incaricati, presentati i lavori.

Illustra il sindaco Del Ghingaro: “Le attività preliminari di messa in sicurezza e i primi smontaggi sono già iniziati. Nella seconda metà di settembre inizieranno i lavori veri e propri che andranno avanti per fasi: ciascuna fase comprende sia i lavori ai fabbricati che alle aree esterne adiacenti. Il termine lavori padiglioni minori è prevista per giugno prossimo. A settembre sarà conclusa anche l’ex pescheria e a marzo 2026 vedremo l’inaugurazione.

Sarà un mercato innovativo, completamente accessibile e sostenibile: nessuna barriera architettonica, impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e attenzione massima ai consumi. E poi raccolta differenziata e un’isola ecologica interrata. Ma soprattutto sarà uno spazio ritrovato, con una piazza centrale, fontane ornamentali e tanto verde”.

Poi Del Ghingaro: “E’ stato un lavoro lungo e faticoso, a tratti ostacolato più o meno ad arte, da chi è in grado di dire solo no. Il mio ringraziamento va invece a chi non si è arreso. A chi ha portato idee, opzioni, studi: agli assessori che insieme si sono impegnati per trovare soluzioni. Ai consiglieri comunali della mia maggioranza, che ci hanno sempre creduto e che hanno votato, mettendoci la faccia, per il cambiamento.

Saranno 18 mesi intensi, sicuramente ci sarà qualche disagio, ma il risultato sarà bellissimo”.