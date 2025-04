Elba: potenziati i collegamenti marittimi con Piombino per l’estate

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Con l’approssimarsi della stagione turistica, le compagnie di navigazione che collegano l’isola d’Elba con la terra ferma hanno annunciato un significativo incremento delle corse giornaliere. Dal 17 aprile, in vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 Aprile e Primo Maggio, è entrato in vigore il nuovo orario con più collegamenti, per agevolare non solo i turisti, ma anche i tanti pendolari che viaggiano tra l’isola e il continente per motivi di lavoro o studio.

Toremar garantisce fino a 15 partenze giornaliere, partendo da due porti.

Da Portoferraio la prima nave parte alle 5 del mattino, mentre l’ultima corsa è fissata alle 21.

Da Piombino, invece, le partenze iniziano alle 6:30 nella media stagione, anticipando alle 5:30 nei mesi estivi e fino a metà settembre. L’ultima corsa da Piombino è prevista per le 22:30.

Moby effettuerà invece 8 corse giornaliere

Da Portoferraio la prima partenza sarà alle 6, con ultima nave alle 19:55.

Da Piombino, invece, si salperà alle 5:30 nei mesi di aprile, maggio e settembre (seconda metà), con anticipo alle 6 durante l’alta stagione estiva. L’ultima partenza sarà alle 20:30.

Novità importanti anche per Blu Navy, che amplia il servizio inglobando le tratte precedentemente gestite dalla Corsica Ferries. La compagnia offre ora fino a 12 corse giornaliere: la prima sarà intorno alle 7 del mattino, e le ultime corse sono previste tra le 18:30 e le 19.

Con questi potenziamenti, l’isola d’Elba si prepara ad accogliere al meglio i visitatori, offrendo un servizio di trasporto più efficiente e capillare, fondamentale per sostenere il turismo e garantire ai residenti collegamenti affidabili con il continente.