Nuove regole Ue sui bagagli a mano: cambiano le misure anche per Ryanair

Dopo anni di far west, nei quali ogni compagnia aerea low cost europea aveva la libertà di decidere le misure dei vari bagagli (a mano e non), finalmente l’Unione Europea è giunta ad una conclusione: nuove normative entreranno ufficialmente in vigore da luglio 2025.

Capolista è Ryanair che aumenterà le dimensione dei bagagli a mano del 20%: le misure consentite infatti passeranno da 40x25x20 cm a 40x30x20 cm, con la capienza che passerà da 20 litri a 24 litri.

A seguire la compagnia in testa troviamo EasyJet la quale anticipa i tempi offrendo gratuitamente il bagaglio a mano extra con le dimensioni aumentate, 45x36x20 cm. Vueling si adegua allo standard comunitario adottando le stesse misure di Ryanair (40x30x20 cm), mentre per Wizz Air cambia poco: seguiva già queste regole, ora le rende ufficiali.

Attenzione però: i cambiamenti sono generosi, ma per chi non rispetta le nuove regole rimane comunque la sanzione da pagare al gate.