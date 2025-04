Brad Pitt, l’eleganza del cashmere artigianale prende vita in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

Brad Pitt, icona di Hollywood, ha deciso di esplorare un nuovo mondo: quello della moda, e sicuramente non è il primo volto di Hollywood a buttarsi in questo mondo.

Insieme a Sat Hari Khalsa, designer e guaritrice olistica, nel 2019 ha dato vita a God’s True Cashmere, un brand che celebra la raffinatezza del cashmere con radici profonde in Toscana.

Le camicie della collezione sono realizzate con cashmere etico, lavorato a mano da artigiani toscani ed ogni capo è un pezzo unico.

La manifattura è tutta italiana, affidata a piccoli laboratori che custodiscono antiche tecniche di lavorazione e una passione per la qualità. Come racconta Sat Hari all’Ansa, l’anima del brand è un mix di cultura californiana e maestria italiana, sono un marchio di Los Angeles realizzato in Italia e, riporta ancora ad Ansa, non avrebbero potuto a pensare a nessun’altra opzione poiché sono stati totalmente attratti dalla bellezza e dalla cultura italiana.

La co-fondatrice ha raccontato anche del processo creativo descrivendolo quasi come un rituale magico: filati intrecciati su grandi tavoli, musica in sottofondo e tazze di tè, in un’atmosfera rilassata e ispirata. È così che nascono capi che non sono solo da indossare, ma da vivere.

Con un prezzo che si aggira intorno ai 2mila euro, queste camicie hanno già conquistato il favore di chi cerca lusso autentico, sostenibile e profondamente connesso alla tradizione artigianale italiana.