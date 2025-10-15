“Per un contratto giusto e più sicurezza”, i lavoratori nel settore dell’igiene ambientale incrociano le braccia

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato per venerdì (17 ottobre) una giornata di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore dell’igiene ambientale, e che applicano il Ccnl unico dei servizi ambientali del 18 maggio 2022.

L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata del 17 ottobre, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali.

In Toscana lo sciopero riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende dei servizi ambientali.

Lo sciopero è proclamato “per rivendicare la tutela della sicurezza e della salute di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore; una nuova classificazione del personale che valorizzi le professionalità; il miglioramento delle condizioni contrattuali per chi opera negli impianti; il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e da anni di stagnazione salariale; il rafforzamento del diritto di sciopero come strumento di democrazia e partecipazione sindacale”. “Per un contratto giusto – dicono i sindacati – più sicurezza e più rispetto per chi garantisce ogni giorno la pulizia e la salute delle nostre città”.

In Toscana, in occasione dello sciopero sono previsti i seguenti presìdi: Firenze–Prato–Pistoia: sede Alia, via Torre degli Agli a Firenze – 10-12; Siena–Arezzo–Grosseto: Prefettura di Siena, Piazza Duomo – 10-12; Livorno: sedi aziendali Esa – Rea – Scapigliato – Aamps – 8-12; Pisa: Prefettura, Piazza Mazzini – 10-12; Massa Carrara: Prefettura – 9-11; Aulla: Unione Comuni Lunigiana – 9-11: Lucca: Prefettura – 10-12; Viareggio: sedi Sea Ambiente e Sea Risorse – 9,30-12,30; Pietrasanta: sede Ersu – 9,30-12,30.