“Per un contratto giusto e più sicurezza”, i lavoratori nel settore dell’igiene ambientale incrociano le braccia

In Toscana l'astensione dal lavoro di venerdì (17 ottobre) riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende che applicano il Ccnl unico

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Raccolta differenziata in Toscana: Lucca e Prato province più virtuose
(Foto Fb Alia Servizi Ambientali)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato per venerdì (17 ottobre) una giornata di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore dell’igiene ambientale, e che applicano il Ccnl unico dei servizi ambientali del 18 maggio 2022.

L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata del 17 ottobre, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali.

In Toscana lo sciopero riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende dei servizi ambientali.

Lo sciopero è proclamato “per rivendicare la tutela della sicurezza e della salute di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore; una nuova classificazione del personale che valorizzi le professionalità; il miglioramento delle condizioni contrattuali per chi opera negli impianti; il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e da anni di stagnazione salariale; il rafforzamento del diritto di sciopero come strumento di democrazia e partecipazione sindacale”. “Per un contratto giusto – dicono i sindacati – più sicurezza e più rispetto per chi garantisce ogni giorno la pulizia e la salute delle nostre città”.

In Toscana, in occasione dello sciopero sono previsti i seguenti presìdi: Firenze–Prato–Pistoia: sede Alia, via Torre degli Agli a Firenze – 10-12; Siena–Arezzo–Grosseto: Prefettura di Siena, Piazza Duomo – 10-12; Livorno: sedi aziendali Esa – Rea – Scapigliato – Aamps – 8-12; Pisa: Prefettura, Piazza Mazzini – 10-12; Massa Carrara: Prefettura – 9-11; Aulla: Unione Comuni Lunigiana – 9-11: Lucca: Prefettura – 10-12; Viareggio: sedi Sea Ambiente e Sea Risorse – 9,30-12,30; Pietrasanta: sede Ersu – 9,30-12,30.

 

© Riproduzione riservata

