Chianti e Valdarno, un patto per il lavoro: corsi gratuiti per chi non studia e non lavora

FIRENZE – Otto amministrazioni comunali fanno squadra per dare una scossa al mercato del lavoro locale. L’obiettivo è chiaro: recuperare chi è rimasto indietro. I Comuni del Chianti fiorentino e del Valdarno hanno lanciato Talent Reloaded – Alla scoperta dei propri talenti!. Si tratta di un maxi-piano formativo destinato a 250 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni.

Il target è specifico. Il progetto si rivolge ai cosiddetti NEET, ovvero giovani disoccupati o inattivi, che al momento non studiano né lavorano. Per loro sono pronti 24 corsi di formazione gratuiti che spaziano in settori diversissimi. L’iniziativa coinvolge un territorio vasto: San Casciano, Rignano, Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve, Figline, Impruneta e Reggello.

Il piano è stato svelato oggi a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati. La Regione Toscana crede molto in questa formula. “Abbiamo scelto di concentrare risorse ed energie sulla formazione”, spiega l’assessore regionale Alberto Lenzi. La strategia è semplice: ascoltare le aziende per capire di chi hanno bisogno. “Solo intercettando i bisogni reali del tessuto produttivo possiamo offrire opportunità vere e ridurre disoccupazione e disuguaglianze“, conclude l’assessore.

Ma cosa si imparerà? L’offerta è cucita su misura per l’economia locale. Si va dall’agricoltura al turismo, passando per la ristorazione e la pelletteria, fino alle nuove frontiere della digitalizzazione. Un mix di tradizione e innovazione. Serena Spinelli, consigliera regionale, sottolinea proprio questo aspetto: il Chianti non è solo vino e olio, ma un sistema complesso che richiede competenze specifiche e reti sociali forti.

A guidare le operazioni c’è Chiantiform Ets, capofila del progetto, supportato da partner come Coop21, Adecco e diverse realtà locali. Elisa Corneli, presidente di Chiantiform, pone l’accento sull’aspetto umano: “Vogliamo che i ragazzi costruiscano un percorso consapevole, basato sulle loro reali attitudini”.

C’è anche un incentivo economico immediato. Per gli studenti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione, è prevista un’indennità di frequenza fino a 250 euro.

Il progetto è finanziato con i fondi europei PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nella galassia Giovanisì. I sindaci degli otto comuni coinvolti sono unanimi: prevenire l’inattività giovanile è una priorità. E la strada maestra è fornire competenze di alta qualità che aprano subito le porte delle aziende del territorio.