Sciopero bus e tram in Toscana: cancellazioni e ritardi.

Sciopero bus e tram in Toscana, dalle 14.30 alle 22.30 di lunedì 9 settembre sciopero di otto ore relativo agli autobus. Sciopero nazionale FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna.

Sciopero a cui si aggiunge anche lo sciopero nazionale Cobas di 24 ore.

Per quanto riguarda la tramvia a Firenze, lo sciopero in corso termina alle ore 17.

“In ragione dei due scioperi per la tramvia di Firenze saranno possibili disservizi per tutto il giorno nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali”.

Nuovo sciopero tpl dopo quello che in Toscana il 5 settembre scorso ha riguardato la sicurezza del personale a bordo.

Autolinee Toscane “informa che è pervenuta adesione aziendale, per l’intero territorio regionale, da parte di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna allo sciopero nazionale del settore autoferrotranvieri di 8 ore per il giorno 9 settembre 2024 proclamato dalle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna. Si tratta della seconda azione di sciopero, facente seguito quella del 18 luglio scorso, che, come oggetto delle rivendicazioni, ha il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali.

Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:

Personale viaggiante dalle ore 14.30 alle ore 22.30

Personale impiegatizio ed operai intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 24 ore proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna per il giorno 25/02/2022, era stata pari a 65,92%”.

Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, fa il punto Gest, se il personale viaggiante sciopera dalle 9.30 alle 17, operai e impiegati scioperano intero turno. Restante personale, non direttamente connesso alla mobilità delle persone, ultime otto ore del turno.

A GEST la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali è stata dell’82% nel settore Movimento.



“Contestualmente allo sciopero nazionale, Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore. Queste le motivazioni dello sciopero: inidoneità del personale viaggiante, indennità turno e festivi, relazioni con il personale, provvedimenti disciplinari, condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, premio di produzione, abilitazione tramviaria, commissione turni e velocità e posti auto.

Nel pomeriggio di lunedì 9 settembre, per la tramvia di Firenze garantita fascia oraria dalle 17 alle 20.