Election day 2024: super test per la Toscana

Election day 2024, i riflettori in Toscana sono puntati su Firenze, Prato, Livorno.

Ma anche su Empoli, Pontedera, Piombino, Montecatini Terme.

Nella Toscana che nell’election day 2024 elegge 185 sindaci, 34 in Comuni over 15mila abitanti.

Toscana in cui il voto di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 diventa un super test in vista delle elezioni 2025 per la Regione Toscana.

Regione Toscana governata da amministrazione centrosinistra.

Super test non solo in termini di amministrative. Con Firenze, Prato e Livorno, le tre città della Toscana con il maggior numero di abitanti, sotto i riflettori nazionali.

Ma anche di Europee 2024. Europee che nel 2019 videro il boom Lega Salvini Premier con ben oltre il 33% nell’Italia centrale, circoscrizione comprendente la Toscana, e sei europarlamentari eletti.

Lega Salvini alle Europee 2019 in circoscrizione Italia centrale seguita da Pd, 26,82% e 4 eletti in Europa. M5S 15,95% e 2 eletti in Europa. Forza Italia 6,25% e due eletti in Europa. Fratelli d’Italia 6,98% e un eletto in Europa.

Vedremo i nuovi equilibri che usciranno dalle urne 2024.

Super test per la Toscana a Firenze, Prato, Livorno, le tre città in cui le amministrazioni comunali uscenti sono di centrosinistra.

Soltanto Prato delle tre città capoluogo toscane ha avuto nella sua storia un sindaco di centrodestra: Roberto Cenni, nel mandato 2009-2014. Poi venne eletto Matteo Biffoni, Pd, forse il sindaco più popolare nella storia del Comune di Prato. Biffoni dopo due mandati saluta. Si elegge il suo successore.

Come a Firenze saluta Dario Nardella, Pd, dopo due mandati. Si elegge il suo successore

Termina il primo mandato a Livorno Luca Salvetti, unico dei tre sindaci uscenti candidato per il bis.

A Firenze, con ben dieci candidati sindaco al voto, un ballottaggio pare inevitabile.

Attenzione sui Comuni over 15mila abitanti. Tra questi Empoli con amministrazione di centrosinistra uscente e addio dopo due mandati della sindaca Brenda Barnini, Pd.

Piombino, città alla ribalta nazionale soprattutto per la questione rigassificatore, con amministrazione di centrodestra uscente con sindaco uscente candidato al bis Francesco Ferrari, FdI.

Montecatini Terme con amministrazione uscente di centrodestra con il leghista Luca Baroncini sindaco uscente candidato per il bis.

Pontedera con amministrazione uscente di centrosinistra e Matteo Franconi, Pd, sindaco uscente candidato per il bis.