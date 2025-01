Toscana 2025: candidati presidenti Regione con i voti degli altri

Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana 2025, nel centrodestra continua il tira e molla verso Fratelli d’Italia da parte degli alleati Forza Italia e Lega Salvini per il candidato presidente per le elezioni regionali.

Fratelli d’Italia da tempo ha ufficializzato suo candidato Alessandro Tomasi, sindaco bis di Pistoia nonché coordinatore toscano del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni

Si alternano Forza Italia e Lega Salvini nel sostenere una propria candidatura per il centrodestra in Toscana 2025 che non sia di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza di Governo Meloni.

Che sarebbe un po’ come se nel centrosinistra in Toscana con un Pd pesantissimo uno qualsiasi degli alleati in coalizione volesse imporre un proprio candidato presidente per le regionali di fatto con i voti del Pd.

Prima Forza Italia col coordinatore toscano Marco Stella, consigliere regionale.

Poi Lega Salvini con Susanna Ceccardi, europarlamentare, ex sindaca di Cascina, che fu candidata per il centrodestra alle elezioni regionali 2020 vinte dal presidente Eugenio Giani, Pd, centrosinistra.

Ceccardi annuncia un candidato made in Lega da proporre nelle sedi opportune. Mentre, intanto, il segretario regionale Lega Luca Baroncini, sindaco uscente di Montecatini Terme, riceve un no dal Consiglio di Stato alla richiesta di riconteggio delle schede relative alle amministrative 2024 dopo il ko al ballottaggio col sindaco eletto Del Rosso, centrosinistra Pd più M5S, otto preferenze di differenza tra i due al ballottaggio.

Ora, al di là delle dinamiche interne di centrodestra, e al di là del fatto che, sarà banale, ma il conto dei voti si fa una volta aperte le urne, su quali voti propri ritengono di poter contare FdI, Lega Salvini e Forza Italia per puntare a un proprio candidato presidente per le elezioni regionali Toscana 2025?

Se guardiamo il dato delle Europee 2024, dopo il Pd in Toscana il partito più votato è FdI, che ha ottenuto oltre il 27%, nel centrodestra Forza Italia e Lega Salvini poco più del 9%.

Se guardiamo i dati delle amministrative, possiamo anche personalizzarli. Alessandro Tomasi nel 2022 è stato riconfermato sindaco di Pistoia al primo turno, con una lista propria più forte dei partiti: oltre il 17% per Ale Tomasi Sindaco. Italia Unione di Centro – Pistoia Civica – Forza Italia Berlusconi per Tomasi Sindaco 9,442%, Giorgia Meloni per Tomasi Sindaco Fratelli d’Italia 14,282%, Lega Salvini Premier Tomasi Sindaco 4,177%. Lista Civica Amo Pistoia 5,621%.

Susanna Ceccardi candidata presidente centrodestra alle regionali 2020, nel 2020 portò al centrodestra con la sua Lega Salvini quasi il 22%, FdI ne portò 13,5%, Forza Italia con Udc ne portò 4,3%. Era la Lega del post boom 2019, passata da uno zero virgola al 31% delle Europee 2019. Con neo eletti amministrative 2019 a valanga nei Consigli Comunali.

Una Lega che alle amministrative 2019 portò ben il 39% all’attuale segretario toscano del partito di Salvini Luca Baroncini per essere eletto sindaco di Montecatini Terme al primo turno. Ottenendo però Baroncini alle amministrative 2024 da sindaco uscente in rampa di lancio per un bis solo il 33% complessivo dei voti al primo turno. Di cui appena poco più del 10% nel 2024 dalla sua Lega.

Un 2024 in cui la Lega in Toscana è stata fortemente ridimensionata, basti guardare nella stessa Toscana a tutti i candidati eccellenti non eletti nei Consigli Comunali e ai molti Consigli Comunali in cui il partito di Salvini non ha avuto accesso.

Dunque, tira e molla a parte, a meno di spaccature, il candidato presidente di centrodestra regionali Toscana 2025 pare evidente abbia già un nome.