Niente riconteggio schede a Montecatini: Consiglio di Stato respinge ricorso ex sindaco Baroncini

MONTECATINI TERME – Niente riconteggio schede a Montecatini Terme, provincia di Pistoia.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Luca Baroncini, segretario toscano Lega Salvini, sindaco uscente di Montecatini Terme, sconfitto alle amministrative 2024 dal sindaco eletto Claudio Del Rosso, centrosinistra, Pd più M5S.

Otto i voti di differenza tra Baroncini e Del Rosso. Dopo il ricorso respinto dal Tar sul riconteggio delle schede alle amministrative 2024, Baroncini si era rivolto al Consiglio di Stato.

Non si era rivolto al Consiglio di Stato dopo il no al riconteggio da parte del Tar Edoardo Fanucci, escluso dal ballottaggio per dieci preferenze. Fanucci, candidato sindaco coalizione liste civiche, capogruppo consiliare uscente Italia Viva Montecatini Terme, attuale consigliere comunale.

Luca Baroncini: “Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso da me presentato per l’esito delle elezioni di Montecatini Terme, non concedendoci neppure il riconteggio delle schede, in un contesto dove ballano solo 8 voti su 7.200. Le sentenze e il lavoro della magistratura si rispettano e quindi mi limito a ringraziare i miei legali, il mio partito Lega Salvini Premier che mi è stato a fianco a tutti i livelli, tutti i candidati e liste che mi hanno supportato al primo turno e al ballottaggio e soprattutto i tanti cittadini che mi hanno votato. Rimarrò comunque il vostro punto di riferimento, continuando a impegnarmi per la città che amo”.

Poi Baroncini: “Politicamente dispiace per come sono andate le cose perché in 5 soli anni, di cui la metà con la più grave crisi mondiale dal dopoguerra, eravamo riusciti ad attrarre in città risorse tra pubblico e privato per 20 milioni di euro, cifra record e tante cose avevamo fatto e tante altre avevamo seminato per raccoglierle nel secondo mandato. Il centrodestra non esce indebolito ma più compatto da questa sconfitta e lo dimostra il quotidiano lavoro in Consiglio Comunale come opposizione. Il risultato del ballottaggio di fatto è stato un pareggio e al primo turno la coalizione di centrodestra aveva preso 600 voti in più di quella degli avversari. Quindi la maggioranza relativa dei montecatinesi aveva scelto il centrodestra. Guardiamo avanti con fiducia e responsabilità, certi che non sono 8 voti a cambiare il valore di una squadra che ha competenze e a questo punto esperienza per tornare al più presto alla guida della città”.