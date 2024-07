Getting your Trinity Audio player ready...

Tris toscano per l’Europa. Lega ridimensionata. Ceccardi spavalda

Tris toscano per l’Europa. Con il sindaco uscente Pd Dario Nardella mister 100mila preferenze subito eletto in Europa dopo il voto 8 e 9 giugno 2024, sono adesso arrivate l’elezione bis di Susanna Ceccardi grazie alla scelta del generale Vannacci recordman di preferenze che ha lasciato fuori l’europarlamentare uscente Ciocca. Ceccardi passata dall’aver sfiorato 50mila preferenze nel 2019 a poco più di 34mila nel 2024.

E l’ingresso della new entry consigliere regionale Francesco Torselli, Fratelli d’Italia, con pass dalla capolista premier Giorgia Meloni.

Il partito di Salvini, abbagliato dal successo alle Europee 2024 del generale Roberto Vannacci, indipendente in lista Lega, è molto esultante. Nonostante sia rimasto fuori da molti Consigli Comunali in Toscana anche con candidati eccellenti, vedi a Firenze i consiglieri regionali Marco Landi e Giovanni Galli e il capogruppo uscente Federico Bussolin. Nonostante si affidi al riconteggio per il sindaco uscente di Montecatini Terme Luca Baroncini, segretario regionale Lega battuto per otto voti dal neo sindaco Del Rosso, Pd, centrosinistra

E nonostante in Toscana il partito di Salvini alle Europee passi da oltre il 31% del 2019, secondo partito in Toscana dopo il Pd e primo partito a livello nazionale, a poco più del 6% nel 2024 in Toscana. Con Pd primo partito 2024 in Toscana seguito da Fratelli d’Italia

Ed esulta, e ne ha ben donde, Susanna Ceccardi, compagna di Andrea Barabotti, deputato eletto alle politiche 2022. Che nel suo post Fb ringrazia Salvini. Non Vannacci.

Ma se Nardella e Torselli tengono un profilo istituzionale sobrio, Ceccardi dopo il ripescaggio in Europa grazie a Vannacci tiene un profilo spavaldo. Preannunciandosi moralizzatrice in Parlamento Europeo armata di spray al peperoncino. E lanciando un bel vaffa: “Qualche vaffa i i gufi, gli invidiosi, gli opportunisti se lo meriterebbero, ma siccome le serpi strisciano e le aquile volano alto … non mi ricordo nemmeno le vostre facce. Continuate a strisciare!”

Susanna Ceccardi, autrice di una campagna elettorale aggressiva contro chi, vedi Salis, Lucano, Annunziata, è stato poi eletto in Europa pronti via, annuncia: “In Parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi mostri appena eletti e siccome c’è anche qualche personaggio poco raccomandabile forse sarà bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale, non si sa mai!”.