Europee Toscana 2024: Meloni e Nardella campioni di preferenze.

Europee Toscana 2024: Sono Giorgia Meloni, FdI, e Dario Nardella, Pd, i campioni di preferenze in Toscana. Seguiti in Toscana da Elly Schlein, Pd, il generale Vannacci, Lega Salvini, e Matteo Renzi, il leader di Italia Viva candidato con Stati Uniti d’Europa.

Con Pd primo partito in Toscana davanti a Fratelli d’Italia, M5S, Alleanza Verdi Sinistra del pisano Fratoianni con Bonelli

Renzi fa il pieno di preferenze in Toscana con 30.007 voti e 52.144 preferenze in Italia centrale in Italia centrale ma il suo Stati Uniti d’Europa non supera la soglia di sbarramento del 4% e non entra in Europa.

Volano in Europa il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella che in Toscana prende 60.849 voti e in Italia centrale ne prende 99.194. E il generale Roberto Vannacci, Lega Salvini Premier, 37.340 voti in Toscana e 95.720 voti in Toscana.

Nel Pd dopo Nardella e Schlein in Toscana il terzo più votato è Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana, per lui in Toscana 22.369 preferenze.

Vannacci, capolista Lega anche in altre circoscrizioni, non è il più votato nel partito di Salvini solo in Italia centrale. Italia centrale in cui per la Lega l’europarlamentare uscente Susanna Ceccardi è seconda con 29.040 preferenze in Italia Centrale, di cui 17.745 in Toscana. Per Vannacci 37.340 voti in Toscana e 95.720 in Italia centrale.

Ceccardi in Europa legata alla scelta di Vannacci.

Vedremo quindi, anche considerando Meloni e Schlein che in Europa non andranno, chi andrà in Europa.

Meloni con oltre 460mila voti in Italia centrale, seguita da Procaccini 84.798., oltre 126mila in Toscana.

Schlein con oltre 122mila voti in Italia centrale seguita da Nardella

Per quanto riguarda FdI, dopo Meloni c’è Torselli secondo 17.104 in Toscana e sesto Italia centrale 37.256. Italia Centrale Meloni 458mila. Procaccini 84.798.

Nel M5S la campionessa di calcio Carolina Morace prima con 6.100 preferenze in Toscana, prima Italia centrale con 22.768. Gianluca Ferrara 3.581 in Toscana e 9.163 in Italia centrale.

Alleanza Verdi Sinistra vede primo l’ex sindaco Marino in Toscana con 8.066 voti e 24.861 in Italia Centrale, la fiorentina Lucrezia Iurlaro con 5.761 preferenze in Toscana e e 9.133 Italia centrale

Forza Italia, più votato Tajani con 15.890 voti in Toscana e 81.354 Italia Centrale, secondo in Toscana Ferri con 9980 preferenze, il pratese Silli 2.113, il sindaco di Arezzo Ghinelli sesto con 1.415 voti in Toscana, penultimo Italia centrale

Sotto la soglia di sbarramento e dunque senza ingresso in Europa:

Stati Uniti d’Europa, con successo personale di Matteo Renzi 30.007 in Toscana e 52.144 in Italia centrale. Bonino 9.808. Di Giorgi quinta in Toscana con 2.005 voti .

Pace Terra Dignità, per Michele Santoro 11.477 preferenze in Toscana e 28.222 Italia centrale

Azione, Calenda in Toscana ottiene 5140 preferenze e 14.038 Italia centrale, Barbara Masini 2.574.

Democrazia Sovrana Popolare, Rizzo il più votato in Toscana con 1.684 voti

Libertà di De Luca, il più votato in Toscana Enrico Rizzi con 909 preferenze.

Alternativa Popolare, per il livornese Bandecchi 1.223 preferenze in Toscana e 6.893 Italia centrale, per la livornese Vaccaro 152 preferenze in Toscana e 230 Italia centrale