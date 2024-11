Getting your Trinity Audio player ready...

Alluvione in Toscana, CdM approva stato di emergenza. Sopralluoghi Regione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 in Toscana.

Stanziati 9.7 milioni di euro .

Monia Monni, assessora regionale: “Per l’evento del 18 ottobre il Governo ha appena deliberato lo stato di emergenza per le province di Livorno, Pisa e Siena e Città metropolitana per le quali ha stanziato 9milioni e 700mila euro. Siamo invece ancora all’inizio della richiesta di stato d’emergenza nazionale per l’evento del 25-26 ottobre che ha coinvolto Cecina e altri comuni della Val di Cecina. La Regione Toscana metterà in bilancio uno stanziamento fino a 3000 euro per dare un po’ di respiro alle famiglie, come è stato fatto per l’alluvione di Campi Bisenzio. A differenza del contributo nazionale questo arriverà più rapidamente e sarà versato dando il tempo di un anno per poter produrre le fatture”.

I Comuni interessati dallo stato di emergenza approvato dal Governo per alluvione 18 e 19 ottobre scorsi: territorio dei comuni di Castelfiorentino e Certaldo della città metropolitana di Firenze, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorn, Pomarance e Volterra in provincia di Pisa e Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di Siena. “Si è ritenuto di stanziare, per fare fronte alle esigenze più immediate, la somma di euro 9.700.000, posta a carico del Fondo per le emergenze nazionali”.