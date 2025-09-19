33.3 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Candidati governatori a confronto sulla sanità, dalla difesa del pubblico al tema del fine vita

Bundu, Giani e Tomasi a confronto con l'Ordime dei Medici di Firenze e Pisa. Dattolo: "Non possiamo pensare che qualcuno non si possa curare perché non ha i soldi"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Candidati governatori a confronto sulla sanità, dalla difesa del pubblico al tema del fine vita (foto Ordine dei Medici)
FIRENZE – “La sanità pubblica è un bene e va difesa con forza. Non si tratta di sminuire la sanità privata – ci mancherebbe altro – ma il sistema deve funzionare in maniera complementare. Non possiamo pensare, come ricorda anche il professor Remuzzi, che qualcuno non si possa curare perché non ha i soldi per farlo”.

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, al termine del confronto con i candidati alla presidenza della Regione Toscana Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, organizzato oggi (19 settembre) insieme all’Ordine della provincia di Pisa.

Nel corso delle due ore di confronto, moderato dalla vicepresidente dell’Ordine fiorentino Elisabetta Alti, sono stati toccati i nodi più delicati del futuro della sanità toscana: dall’utilizzo delle Case della Salute e del ruolo che possono avere nella medicina territoriale, al tema dei pronto soccorso, sempre più affollati soprattutto nei picchi influenzali e con personale insufficiente. Si è parlato di cronicità e di presa in carico dei pazienti, di come costruire percorsi che garantiscano continuità di cura, ma anche di sicurezza negli ospedali e negli ambulatori, con il fenomeno crescente delle aggressioni a medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Infine, spazio al delicato tema del fine vita, con i candidati chiamati a esprimersi sulla legge regionale recentemente approvata e sulla sua eventuale revisione o integrazione.

“L’obiettivo di questo appuntamento – concludono Dattolo e Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine della provincia di Pisa – era far sentire la voce di chi ogni giorno vive il sistema sanitario sul campo. Siamo molto contenti della qualità del dibattito e di aver visto una sala gremita di medici e di altri professionisti della sanità”.

