Exploit Dario Rollo a Cascina, la sua Valori e Impegno Civico la più votata dopo Pd: “Siamo una grande squadra”

C’è una lista civica che in Toscana ha registrato un vero e proprio exploit, da sola la più votata dopo il Partito Democratico.
E’ Valori e Impegno Civico, è stata fondata da Dario Rollo, già in passato assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente, e alle amministrative di Cascina ha sfiorato da sola il 15%.
Con il 14.49% dei consensi a Cascina è la seconda forza politica più votata dopo il Pd del confermato sindaco Betti a cui, sottolinea Rollo, “Ho inviato subito le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.
La lista civica Valori e Impegno Civico di Dario Rollo, leader della seconda forza politica a Cascina, si lascia ampiamente alle spalle Fratelli d’Italia, il partito di cui è leader la premier Meloni, che a Cascina si ferma al 12.77%.
E avrebbe potuto essere ballottaggio per il candidato sindaco Dario Rollo, se l’alleato Libertà è Democrazia avesse contributo ben oltre l’appena 1.79% portato in dote. Un dato quello di Libertà è Democrazia, parlano da soli i numeri, per il partito di cui è segretario nazionale il pratese Giancarlo Affatato, che ha fermato la corsa di Dario Rollo e di Valori e Impegno Civico verso il secondo turno alle amministrative di Cascina..
Valori e Impegno Civico entra in Consiglio Comunale a valanga eleggendo ben quattro consiglieri, raddoppiando la rappresentanza eletta all’esordio nel 2020, quando pronti via fu la terza forza politica più votata a Cascina.
Ed oltre ad avere la rappresentanza numericamente più importante dopo il Pd, Valori e Impegno Civico è anche la prima forza di opposizione.
Con il candidato sindaco Dario Rollo e con Lorenzo Peluso, capolista nonché consigliere comunale bis, fanno il loro ingresso in Consiglio Comunale le new entry Tiziana Tessitore e Samuel Tripolino, soltanto 21 anni, il più giovane consigliere comunale nella nuova legislatura a Cascina.
E allora eccoli tutti i 24 protagonisti del grande exploit Valori e Impegno Civico alle amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio.
Ecco la squadra Valori e Impegno Civico capitanata da Dario Rollo, leader della seconda forza politica più votata a Cascina.
Con i neo consiglieri comunali Lorenzo Peluso, infermiere, Samuel Tripolino, geometra, e Tiziana Tessitore, impiegata PA, sono artefici del successo elettorale Valori e Impegno Civico Loredana Carcione, Oss e volontaria Misericordia. Samantha Gaspardo, segretaria. Aurora Giannotti, consulente immobiliare. Barbara Mattei, infermiera. Elisabetta Menici, farmacista. Dania Pratelli, infermiera. Monica Rombai, veterinaria. Narciso Belfiore, pensionato (ex bancario). Giampaolo Chiellini,