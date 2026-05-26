Exploit Dario Rollo a Cascina, la sua Valori e Impegno Civico la più votata dopo Pd: “Siamo una grande squadra”

C’è una lista civica che in Toscana ha registrato un vero e proprio exploit, da sola la più votata dopo il Partito Democratico.

E’ Valori e Impegno Civico, è stata fondata da Dario Rollo, già in passato assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente, e alle amministrative di Cascina ha sfiorato da sola il 15%.

Con il 14.49% dei consensi a Cascina è la seconda forza politica più votata dopo il Pd del confermato sindaco Betti a cui, sottolinea Rollo, “Ho inviato subito le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

La lista civica Valori e Impegno Civico di Dario Rollo, leader della seconda forza politica a Cascina, si lascia ampiamente alle spalle Fratelli d’Italia, il partito di cui è leader la premier Meloni, che a Cascina si ferma al 12.77%.

E avrebbe potuto essere ballottaggio per il candidato sindaco Dario Rollo, se l’alleato Libertà è Democrazia avesse contributo ben oltre l’appena 1.79% portato in dote. Un dato quello di Libertà è Democrazia, parlano da soli i numeri, per il partito di cui è segretario nazionale il pratese Giancarlo Affatato, che ha fermato la corsa di Dario Rollo e di Valori e Impegno Civico verso il secondo turno alle amministrative di Cascina..

Valori e Impegno Civico entra in Consiglio Comunale a valanga eleggendo ben quattro consiglieri, raddoppiando la rappresentanza eletta all’esordio nel 2020, quando pronti via fu la terza forza politica più votata a Cascina.

Ed oltre ad avere la rappresentanza numericamente più importante dopo il Pd, Valori e Impegno Civico è anche la prima forza di opposizione.

Con il candidato sindaco Dario Rollo e con Lorenzo Peluso, capolista nonché consigliere comunale bis, fanno il loro ingresso in Consiglio Comunale le new entry Tiziana Tessitore e Samuel Tripolino, soltanto 21 anni, il più giovane consigliere comunale nella nuova legislatura a Cascina.

Dario Rollo: “Abbiamo confidato fino all’ultimo nel ballottaggio, non lo nascondiamo, e naturalmente c’è rammarico per non aver centrato questo obiettivo. Ci abbiamo creduto. Però sono mancati i voti alleati necessari alla coalizione.

Ma il dato politico che emerge con forza è quello di Valori e Impegno Civico: siamo la seconda forza politica di Cascina, con un consenso ampio, autentico e costruito sul territorio.

Un risultato straordinario ma non inaspettato.

In tutta questa campagna elettorale abbiamo sentito con forza e in crescendo la fiducia delle cittadine e dei cittadini di Cascina. Quattro consiglieri comunali eletti, con Valori e Impegno Civico i più rappresentati nelle istituzioni dopo il Pd, nonché la prima forza di opposizione, sono un risultato di primissimo piano per una lista civica. Con il bis del capolista Lorenzo Peluso entrano in Consiglio Comunale Tiziana Tessitore e Samuel Tripolino, appena 21 anni, il più giovane eletto in Consiglio Comunale a Cascina. Perché la nostra, come abbiamo sempre sottolineato, è una forza politica giovane, con ben tre under 25 candidati in lista” .

Poi Rollo: “Questo risultato nasce dal lavoro straordinario della nostra squadra Valori e Impegno Civico. Donne e uomini che hanno dato tutto con passione, competenza, amicizia e spirito di servizio. È una comunità politica vera, forte, credibile, che ha saputo parlare ai cittadini con serietà e concretezza.

Il risultato premia prima di tutto loro e allo stesso tempo conferma che siamo sulla giusta strada.

Ringrazio tutte le elettrici e gli elettori che ci hanno dato fiducia. Il percorso di Valori e Impegno Civico riparte da qui. Continueremo a lavorare con impegno, responsabilità e presenza costante, sempre insieme per il bene di Cascina”.