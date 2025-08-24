Fossi (Pd): “Destra a corto di idee: attaccano Bernard Dika perché ha fatto bene”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Non è un caso se la destra toscana, a pochi mesi dalle elezioni, ha scelto di attaccare Bernard Dika. Non c’è nessuno scandalo, nessuna irregolarità, nessuna violazione. C’è solo il tentativo di colpire, per via traversa, l’azione della Regione Toscana, del suo presidente Eugenio Giani e delle politiche che in questi anni hanno investito sulle nuove generazioni, sul diritto allo studio, sull’innovazione. La destra sa bene che Bernard Dika è stato il volto, il motore e il portavoce del progetto Giovanisì, che ha parlato a decine di migliaia di ragazze e ragazzi toscani. Lo ha fatto in maniera trasparente, con un lavoro riconosciuto anche a livello nazionale. Oggi gli si rimprovera di aver raccontato quel lavoro. Cosa che era prevista dal progetto e fatta settimane prima di qualsiasi ipotesi di candidatura”. Così ha commentato il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi.

“Dietro questi attacchi c’è una sola verità: danno fastidio le cose che funzionano – dice Fossi – Danno fastidio i giovani competenti, puliti, credibili. Dà fastidio una Regione che ha scelto di comunicare, di coinvolgere, di essere vicina ai cittadini. Se pensano di fermare un progetto politico con qualche polemica costruita a tavolino, si sbagliano. Noi stiamo con chi lavora. Con chi crede nella buona politica. Con chi mette la faccia, ogni giorno, per costruire il futuro della Toscana”.