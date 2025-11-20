Giunta Giani bis, assegnate le deleghe: Mia Diop con pace e legalità, sanità a Monia Monni. A Cristina Manetti diritto alla felicità

Getting your Trinity Audio player ready...

Giunta Giani bis, assegnate le deleghe ai nuovi otto assessori regionali della Regione Toscana. Giunta presieduta dal confermato presidente Eugenio Giani, Pd,campo largo centrosinistra, insediatasi giovedì 20 novembre, vicepresidente Mia Diop, 23 anni, Pd. Giani: “Come presidente terrò per me le deleghe a bilancio, Toscana diffusa, acqua, energia, protezione civile, personale, sport, politiche per la montagna, rapporti con enti locali, relazioni internazionali, politiche giovanili e geotermia”. Giunta che per la prima volta in Toscana ha un sottosegretario, Bernard Dika, 27 anni, portavoce di Giani nella precedente legislatura, eletto consigliere regionale con oltre 14mila preferenze, il più votato dopo il recordman Matteo Biffoni, oltre 22mila preferenze, e la confermata assessora Alessandra Nardini, oltre 14mila preferenze. Dika, spiega Giani, “resta Consigliere regionale e in Giunta seguirà i rapporti con il Consiglio”. La sanità che fu di Simone Bezzini, attuale capogruppo consiliare Pd, viene assegnata a Monia Monni, in giunta con Giani anche nella precedente legislatura. Nella nuova giunta anche il diritto alla felicità, delega assegnata a Cristina Manetti, Casa Riformista, ex capa di gabinetto di Giani. Nel corso della prima seduta della nuova giunta, si legge in una nota, il presidente Eugenio Giani ha illustrato la distribuzione delle competenze nel governo regionale toscano, spiegando che le sue scelte hanno premiato competenza e continuità, ma al tempo stesso tenuto conto delle indicazioni delle forze alleate e valorizzato gioventù ed entusiasmo.

Giani

: “La prima seduta di Giunta è stata molto positiva. Siamo compatti e motivati. La distribuzione delle deleghe rispecchia la pluralità della coalizione e segna un forte investimento sui giovani: tra sottosegretario e vicepresidente l’età media è di 25 anni. Ci sono cinque assessori nuovi, tre confermati. Abbiamo inoltre avviato l’iter per tre proposte di delibera: il riconoscimento dello Stato di Palestina, le modifiche statutarie su connettività e identità toscana, e l’adeguamento della struttura organizzativa. Prima delle festività realizzeremo dieci riunioni di giunta sui territori insieme ai presidenti di provincia”.