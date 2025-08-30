Global Sumud Flotilla, Toscana a fianco missione per Gaza. Stefano Massini: “Stop al massacro”

elegazioni di 44 Paesi “nell’ambito della più grande missione marittima per rompere l’assedio illegale di Israele”. C’è anche tanta Toscana a sostegno di Global Sumud Flotilla , la flotta con aiuti umanitari verso Gaza con d

Da Cgil ad Acli, da Anpi ad Arci a Usb Vigili del Fuoco l c’è tanta Toscana a sostegno di Global Sumud Flotilla. “I Vigili del Fuoco italiani sono Ambasciatori UNICEF: un riconoscimento che lega il nostro impegno professionale e civile alla tutela dei più deboli, in particolare dei bambini. Per questo, oggi più che mai, il nostro ruolo ci impone di alzare la voce contro la barbarie e l’ingiustizia”.

Come rendiconta il sindacato Usb Livorno, trasportati a Genova camion con i generi alimentari raccolti, una “straordinaria mobilitazione popolare per sostenere la Global Sumud Flottilla. Furgoni scaricati da tutta la Toscana, così come centinaia di donazioni anche da Livorno”.

Anche io aderisco con tutta la mia passione e convinzione all’iniziativa di Gaza Freedom Flotilla che cercherà di forzare il blocco navale imposto da Israele, per portare aiuti umanitari a Gaza martoriata dal genocidio. Stop al massacro, come gridiamo da tempo e come hanno gridato 350.000 cittadini israeliani scesi per strada contro un governo di ultradestra che si è spinto oltre ogni limite”. Stefano Massini via social: “che cercherà di forzare il blocco navale imposto da Israele, per portare aiuti umanitari acome gridiamo da tempo e come hanno gridato 350.000 cittadini israeliani scesi per strada contro un governo di ultradestra che si è spinto oltre ogni limite”.

Lia Vanni, sindaca di Montopoli Val d’Arno: “Sono al fianco della Freedom Flotilla Italia, che da anni organizza e partecipa a missioni pacifiche e non violente per rompere l’embargo disumano imposto alla popolazione civile di Gaza. Oggi, in quella terra si vive una tragedia umanitaria, un genocidio in cui il numero delle bambine e dei bambini uccisi supera gli oltre 18mila vittime. Tra pochi giorni una parte della flotta salperà da Barcellona, per poi toccare altri porti del Mediterraneo con decine di imbarcazioni e centinaia di attivisti provenienti da oltre 80 Paesi. Gli equipaggi saranno composti da skipper, medici, giornalisti, esponenti politici e cittadini. Sono convinta che abbiamo il dovere di sostenere, anche dal basso, le nuove missioni che, oltre a fornire alimenti, porteranno il nostro sostegno politico. Sostenere la Freedom Flotilla Italia significa prendere posizione in modo chiaro per i diritti umani, per la pace e la giustizia internazionale. Significa dire da che parte si sta”.

A Pistoia domenica 31 agosto ‘Dai fiumi al mare’: “Come Arci Pistoia, insieme a molte altre realtà del territorio, abbiamo aderito all’evento itinerante che si terrà questa domenica per sostenere a distanza la partenza delle imbarcazioni solidali che fanno parte della coalizione Sumud Global Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio imposto dal governo e dall’esercito israeliano. Ci ritroveremo alle 10.30 al Parco della Rana, poi seguiremo una via d’acqua lungo il torrente Brana, alternando letture e parole, fino alla fontana di Piazza della Resistenza dove agiteremo teli blu e bandiere della Palestina evocando l’acqua che deve tornare come la vita nella vasca vuota del parco, nelle coscienze europee e in Palestina. Invitiamo tutte e tutti alla partecipazione, per mostrare la nostra vicinanza al popolo palestinese e ai volontari che cercheranno di spezzare le catene dell’orrore che da troppo tempo sta martoriando la terra di Palestina

Aderiscono e promuovono l’iniziativa: Arci Pistoia, Cgil Pistoia, CGIL PRATO, ANPI Comitato Provinciale di Pistoia, LIBERA PISTOIA, PaxChristi Punto Pace Pistoia, Scuole per la Palestina, Comitato pistoiese per la Palestina, Confederazione Cobas Pistoia, Non Una Di Meno Pistoia, Emergency – Gruppo Territoriale di Pistoia, Fondazione Un Raggio di Luce ETS, Associazione l’Acqua Cheta, CNGEI Sezione di Pistoia – scout laici, Agesci Zona di Pistoia, Associazione Habitus Onlus”

Domenica 31 agosto a Follonica in piazza Guerrazzi flash mob organizzato da Restiamo Umani a sostegno di Global Sumud Flotilla.

Sempre domenica 31 agosto sulla spiaggia di Giannella Laboratorio per la Pace di Orbetello e il Coordinamento per la Pace di Grosseto hanno organizzato una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla.