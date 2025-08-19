23.5 C
I bambini di Gaza e il Nobel per la Pace: un simbolo che ci riguarda tutti

Il Corriere Toscano ha scelto di aderire alla campagna internazionale per la candidatura simbolica al riconoscimento per l'infanzia violata

Politica
REDAZIONE
Foto Save the Children
1 ' di lettura
C’è un’immagine che non possiamo ignorare: quella di un’infanzia violata dalla guerra. A Gaza, come in troppe altre parti del mondo, i bambini crescono tra le macerie, privati del diritto più elementare: vivere serenamente la propria età.

Per questo il Corriere Toscano ha scelto di aderire alla campagna internazionale che propone i bambini di Gaza come candidati simbolici al Premio Nobel per la Pace. Una candidatura impossibile nei fatti, ma necessaria nello spirito: non perché si possa davvero assegnare un riconoscimento a chi è così piccolo e senza voce, ma perché questo gesto ci obbliga a guardare in faccia la realtà e a interrogarci.

Il Nobel ai bambini di Gaza non sarebbe un premio a un popolo contro un altro, né un atto di accusa circoscritto. Sarebbe, piuttosto, il riconoscimento universale di un principio: senza protezione dell’infanzia non può esistere pace, e ogni società che accetta di sacrificare i suoi figli è destinata a un futuro senza futuro.

Non ci illudiamo: un simbolo non cambia le dinamiche della politica internazionale né ferma i conflitti. Ma i simboli hanno la forza di orientare la coscienza collettiva. In questo senso, la candidatura diventa un monito rivolto a tutti noi, non soltanto ai governi e alle istituzioni.

Ogni bambino che soffre a causa della guerra non è “loro” o “altro da noi”: è una parte dell’umanità che ci appartiene. Ignorarlo significa perdere un pezzo della nostra stessa civiltà.

Il Corriere Toscano sceglie quindi di farsi parte di questa iniziativa non per moda, non per schierarsi in un conflitto che ha radici storiche e politiche complesse, ma per ribadire un valore semplice e incontrovertibile: l’infanzia va protetta sempre, senza eccezioni, senza condizioni, senza giustificazioni.

Se i bambini di Gaza e con loro tutti i bambini vittime delle guerre potessero ricevere il Nobel per la Pace, sarebbe un premio all’umanità stessa.

E sarebbe, soprattutto, un invito a non dimenticare che la pace si misura dal sorriso dei più piccoli.

© Riproduzione riservata

