27.7 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

I dubbi della lista civica per Tomasi presidente: “Dika fa campagna elettorale a spese dei cittadini?”

È Ora solleva la questione dopo l'arrivo di lettere a molti elettori del collegio di Pistoia con il bilancio di mandato del portavoce di Giani

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
I dubbi della lista civica per Tomasi presidente:
I dubbi della lista civica per Tomasi presidente: "Dika fa campagna elettorale a spese dei cittadini?" (foto ufficio stampa È ora)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Da quanto leggiamo sulla stampa Bernard Dika, portavoce del presidente uscente Eugenio Giani, sarà candidato per il Ccnsiglio regionale con il Pd nel collegio di Pistoia. Come si apprende dalla stampa e dalla ricostruzione di Alberto Vivarelli, solo poche settimane fa, Dika ha spedito, a spese della Regione, un resoconto delle sue attività (169 pagine), corredato da sue foto e biglietti, e anche una bandiera della Regione Toscana. Tutto ciò è stato ricevuto da imprese e cittadini, principalmente, del territorio pistoiese. Quindi, sembrerebbe proprio una campagna istituzionale ritagliata però su quello che, sarà il suo collegio elettorale”. A rivelarlo il comitato promotore della Lista civica È ora! per Tomasi presidente.
“Alla luce di quanto emerso pretendiamo chiarezza su questa operazione, per capire se sia stata una iniziativa istituzionale commissionata ed effettuata addirittura prima della proclamazione di Giani come candidato del centrosinistra – dice la lista civica – E, in relazione a questo, chiediamo chiarezza sui costi di tale iniziativa che appare propagandistica e il fatto che venga effettuata a nome del presidente della Regione ci fa chiedere con quali soldi sia stata finanziata. Soprattutto, questa operazione è stata circoscritta al territorio di Pistoia – il collegio elettorale nel quale probabilmente correrà Dika – o ha veramente carattere regionale? Mai vorremmo pensare che Dika faccia campagna elettorale a spese dei cittadini”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.7 ° C
28.9 °
24 °
56 %
5.4kmh
40 %
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)carabinieri (11)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati