I dubbi della lista civica per Tomasi presidente: “Dika fa campagna elettorale a spese dei cittadini?”

FIRENZE – “Da quanto leggiamo sulla stampa Bernard Dika, portavoce del presidente uscente Eugenio Giani, sarà candidato per il Ccnsiglio regionale con il Pd nel collegio di Pistoia. Come si apprende dalla stampa e dalla ricostruzione di Alberto Vivarelli, solo poche settimane fa, Dika ha spedito, a spese della Regione, un resoconto delle sue attività (169 pagine), corredato da sue foto e biglietti, e anche una bandiera della Regione Toscana. Tutto ciò è stato ricevuto da imprese e cittadini, principalmente, del territorio pistoiese. Quindi, sembrerebbe proprio una campagna istituzionale ritagliata però su quello che, sarà il suo collegio elettorale”. A rivelarlo il comitato promotore della Lista civica È ora! per Tomasi presidente.

“Alla luce di quanto emerso pretendiamo chiarezza su questa operazione, per capire se sia stata una iniziativa istituzionale commissionata ed effettuata addirittura prima della proclamazione di Giani come candidato del centrosinistra – dice la lista civica – E, in relazione a questo, chiediamo chiarezza sui costi di tale iniziativa che appare propagandistica e il fatto che venga effettuata a nome del presidente della Regione ci fa chiedere con quali soldi sia stata finanziata. Soprattutto, questa operazione è stata circoscritta al territorio di Pistoia – il collegio elettorale nel quale probabilmente correrà Dika – o ha veramente carattere regionale? Mai vorremmo pensare che Dika faccia campagna elettorale a spese dei cittadini”.