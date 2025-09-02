24.1 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Idea Cpr in Toscana, Spinelli (Pd) a Tomasi: “Non è la risposta ai temi dell’immigrazione”

L'esponente Pd e assessora regionale al welfare: "Altro che moderato, ecco il vero volto della destra che parla di esclusione e repressione"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Autodeterminazione e famiglie, l'assessora regionale Spinelli:
(foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
FIRENZE – Idea Cpr in Toscana, scoppia la polemica. 

I Centri di permanenza per il rimpatrio non sono la risposta ai temi dell’immigrazione: sono invece luoghi disumani che calpestano i diritti delle persone e non affrontano minimamente le cause reali dei fenomeni migratori”. A dirlo è Serena Spinelli, esponente del Partito Democratico e assessora regionale al welfare, dopo che Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, si è detto favorevole all’apertura di un Cpr in Toscana. 

“Altro che moderato – aggiunge Spinelli – ecco il vero volto della destra, quello di chi vuole trasformare la Toscana in un territorio di esclusione e repressione, senza alcuna visione seria su accoglienza e integrazione”.

“Da Roma alla Toscana – attacca Spinelli – la destra continua a nascondere dietro la retorica securitaria l’assenza di politiche di lungo periodo, alimentando solo paura e tensioni sociali. Non ci si può riempire la bocca di umanità e poi sostenere strutture che sono state condannate da associazioni umanitarie, garanti dei diritti e perfino tribunali”.

Una Regione responsabile – conclude Spinelli – deve investire su inclusione, diritti e sicurezza sociale, non sull’apertura di ghetti disumani che non servono a nessuno se non alla propaganda di una destra che si finge moderata ma mostra, ogni volta, la sua vera faccia”.

© Riproduzione riservata

