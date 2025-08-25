Il centrodestra toscano ratifica il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla guida della Regione

FIRENZE – Il centrodestra toscano ha ufficializzato oggi (25 agosto) la propria scelta per le prossime elezioni regionali: sarà Alessandro Tomasi il candidato alla presidenza della Regione. La decisione è arrivata al termine di una riunione tra i vertici regionali della coalizione, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, che hanno espresso un “sostegno unanime e convinto al sindaco di Pistoia”.

All’incontro, definito dagli stessi partecipanti come il punto di sintesi di un lavoro avviato da tempo, erano presenti il deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore regionale della Lega Luca Baroncini, l’eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e i rappresentanti di Noi Moderati Alessandro Colucci e Luca Briziarelli. La coalizione ha ringraziato i nomi emersi nei mesi scorsi, Elena Meini e Deborah Bergamini, “per il contributo al percorso di confronto interno”.

Secondo i partiti, la candidatura di Tomasi rappresenta un progetto politico credibile e coeso, in grado di porsi come alternativa al centrosinistra, descritto come “diviso e appoggiato a ‘fragili accordi’ con il Movimento 5 Stelle”.

In attesa della ratifica formale da parte dei leader nazionali, il centrodestra si prepara a costruire una proposta di governo che punti al dialogo con l’intera società toscana, con l’obiettivo di attrarre anche elettori al di fuori del perimetro tradizionale della coalizione.

“Ci presentiamo uniti e pronti a governare la Toscana con la stessa efficacia dimostrata in tanti comuni della regione”, hanno spiegato i rappresentanti, sottolineando la volontà di offrire un cambiamento dopo “decenni di immobilismo”.

“Con questa scelta – dice la coalizione – prosegue un percorso di dialogo con tutta la società toscana iniziato già dai consiglieri regionali di centro destra in questi anni e portato avanti anche dallo stesso Alessandro Tomasi in questi mesi, un percorso che prosegue con ancora più forza e unità. L’obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento”.