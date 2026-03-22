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M5S: “L’acqua è una risorsa fragile, innovare le politiche per tutelarla”

Il gruppo consiliare in Regione chiede attenzione sui Pfas, sulla vicenda Keu e su una reale ripubblicizzazione della gestione del servizio

Politica
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – “Negli ultimi anni il rapporto con l’acqua si è fatto più complesso e contraddittorio anche in Toscana: è troppa quando arrivano eventi estremi ed è troppo poca quando la siccità riduce la disponibilità e mette sotto pressione comunità, agricoltura e sistemi produttivi. Non si tratta però solo di quantità ma della possibilità concreta di accedere a una risorsa che sia anche sicura. Le evidenze sulla presenza diffusa di microplastiche, l’attenzione crescente sui Pfas e la vicenda del Keu, con il rischio di contaminazione delle falde, mostrano un problema già presente e destinato ad ampliarsi”. La pensa così il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Toscana. 

“Dentro questo quadro – prosegue la nota – la politica deve recuperare capacità di lettura e di intervento. Non è sufficiente inseguire le emergenze, dobbiamo costruire strumenti di conoscenza, monitoraggio e prevenzione. In questi mesi grazie al Movimento 5 Stelle è stato raggiunto un primo risultato concreto con l’approvazione, condivisa dal resto della maggioranza, di una mozione per avviare un monitoraggio regionale sui Pfas. Un passaggio necessario, perché senza dati aggiornati e accessibili non è possibile governare un fenomeno di questa portata”.

“Vogliamo di più: pretendiamo risultati più concreti anche sul Keu, per il quale le soluzioni temporanee non bastano: le coperture e i teli servono a contenere nell’immediato ma non risolvono il problema – dice il M5S – Dobbiamo prima di tutto arrivare alla verità e capire quanta porzione di suolo toscano è effettivamente compromessa da questo inquinante; poi servono interventi di bonifica veri, complessi e onerosi, che richiederanno uno sforzo coordinato delle istituzioni a tutti i livelli”.

“Infine la gestione del servizio idrico: per il Movimento 5 Stelle l’acqua resta un bene pubblico essenziale. La ripubblicizzazione significa garantire accesso, qualità e una gestione orientata all’interesse collettivo, senza sprechi e senza logiche di profitto – conclude il M5S – I tempi sono maturi affinché la politica regionale agisca collettivamente perché è sulla tutela dalla salute e della sicurezza dei cittadini che si misura la credibilità dell’azione pubblica“.

© Riproduzione riservata

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