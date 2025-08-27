20.7 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Per le regionali la lista Noi Moderati – Civici in Toscana: tour elettorale del presidente Lupi

L'onorevole sarà a Lucca, in Versilia, a Livorno, a Pisa e a Firenze il prossimo 6 settembre. In lista anche i consiglieri regionali uscenti Casucci e Ulmi

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Per le regionali la lista Noi Moderati - Civici in Toscana: tour elettorale del presidente Lupi
Per le regionali la lista Noi Moderati - Civici in Toscana: tour elettorale del presidente Lupi (foto ufficio stampa)
FIRENZE – Tour in Toscana per il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, partito che si presenta alle prossime elezioni regionali assieme a un raggruppamento di civici fra i quali gli ex consiglieri regionali Andra Ulmi e Marco Casucci.

Arriverà il 6 settembre e ad accompagnarlo nel tour saranno l’onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, e del suo vice, il senatore Luca Briziarelli, che stanno coordinando la campagna elettorale del partito in Toscana.

Le tappe previste toccheranno Livorno, Pisa, Lucca e la Versilia, per poi concludersi con una cena a Firenze, che rappresenterà l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Noi Moderati nella regione. Alla cena sarà presente anche il candidato Ppesidente della coalizione di centrodestra, Alessandro Tomasi.

A Firenze, il presidente incontrerà anche amministratori ed esponenti della società civile che, in questi mesi, si sono raccolti intorno al consigliere regionale Andrea Ulmi, presidente del gruppo “erito e Lealtà e unico rappresentante del mondo civico nell’attuale consiglio regionale.

Nel corso della giornata saranno presentati alcuni dei candidati della lista, tra cui Maria Teresa Baldini, e i consiglieri regionali Marco Casucci e Andrea Ulmi, che saranno candidati come capolista rispettivamente nelle province di Lucca, Arezzo e Grosseto.

“La presenza costante di Maurizio Lupi in Toscana – concludono Colucci e Briziarelli – dimostra quanto il nostro partito creda nel valore del radicamento territoriale e nel confronto diretto con cittadini, amministratori e realtà civiche. Noi Moderati vuole essere una forza che unisce, ascolta e costruisce, a partire dai territori e dalle persone”.

© Riproduzione riservata

