Regionali 2025, incontro Pd-M5S per Giani bis. Fossi: “Toscana laboratorio nazionale”

Pd Toscana: "Volontà comune di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di offrire un’alternativa credibile e concreta all’Italia di Giorgia Meloni"

CINZIA GORLA
Regionali 2025, incontro Pd-M5S per Giani bis. Fossi:
Nela foto, il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana (Foto Fb Emiliano Fossi)
Regionali Toscana 2025, incontro Pd e M5S mercoledì 13 agosto

in vista delle elezioni al voto il 12 e 13 ottobre.

Pd, segretaria nazionale Elly Schlein, e M5S, leader nazionale l’ex premier Giuseppe Conte, alleati per Giani bis, dopo ok online M5S per Eugenio Giani, presidente Regione Toscana al termine primo mandato candidato per il bis.

Giani ufficializzato candidato presidente centrosinistra con acclamazione Pd.

Pd Toscana, segretario Emiliano Fossi. M5S Toscana, presidente Irene Galletti.

Pd Toscana: “Si è svolto oggi un incontro tra rappresentanti nazionali e regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle per condividere le prime linee programmatiche in vista delle elezioni regionali in Toscana. Il confronto, che si è svolto in un clima positivo e costruttivo, ha confermato la volontà comune di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di offrire un’alternativa credibile e concreta all’Italia di Giorgia Meloni. L’obiettivo è fare della Toscana un laboratorio nazionale: una regione che investa su diritti e uguaglianza, che rafforzi la sanità pubblica, che guidi la transizione ecologica e digitale, che contrasti precarietà e disuguaglianze e che tuteli il territorio e il paesaggio come patrimonio comune.

Le due forze hanno condiviso la necessità di mettere al centro partecipazione democratica, trasparenza e legalità, e di dare risposte concrete alle sfide del lavoro, della casa, dell’ambiente e dei servizi pubblici. Nelle prossime ore verrà definito il testo dell’intesa programmatica assieme al presidente Giani. Sarà il primo passo di un percorso che punta a confermare la Toscana come simbolo di buona amministrazione e di alternativa progressista per il Paese”.

© Riproduzione riservata

