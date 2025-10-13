Regionali Toscana 2025, instant poll: Eugenio Giani ampiamente in vantaggio su Alessandro Tomasi

|
, Eugenio Giani, centrosinistra, presidente Regione Toscana uscente, ampiamente in vantaggio davanti ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e Antonella Bundu, Toscana Rossa, con primi instant poll e primi exit poll.
Secondo il primo instant poll Swg per TgLa7, con una copertura del campione dell’88%, Eugenio Giani, è al 53-57% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 38,5-42,5%.
Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 3,5-5,5%.
Qui lo scrutinio in tempo reale.
Secondo instant poll Youtrend per Sky Tg24 Eugenio Giani al 58-62%, Alessandro Tomasi al 35-39% e Antonella Bundu al 2-4%.
Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 81%, Eugenio Giani, è al 52-56% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 39-43%.
Antonella Bundu è al 4-6%.