Regionali Toscana 2025, instant poll: Eugenio Giani ampiamente in vantaggio su Alessandro Tomasi

Instant poll Swg per La7: Giani 53-57%, Tomasi 38.5-42.5%, Antonella Bundu 3.5-5.5%. Exit poll Opinio Italia per Rai: Giani 52-56%, Tomasi 39-43%, Bundu 4-6%. Instant poll Youtrend per Sky Tg24: Giani 58-62%, Tomasi 35-39%, Bundu 2-4%

PoliticaPrimo Piano
(Foto Fb Eugenio Giani)
Regionali Toscana 2025

, Eugenio Giani, centrosinistra, presidente Regione Toscana uscente, ampiamente in vantaggio davanti ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e Antonella Bundu, Toscana Rossa, con primi instant poll e primi exit poll.

Secondo il primo instant poll Swg per TgLa7, con una copertura del campione dell’88%, Eugenio Giani, è al 53-57% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 38,5-42,5%.

Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 3,5-5,5%.

Qui lo scrutinio in tempo reale.

Secondo instant poll Youtrend per Sky Tg24 Eugenio Giani al 58-62%, Alessandro Tomasi al 35-39% e Antonella Bundu al 2-4%.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 81%, Eugenio Giani, è al 52-56% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 39-43%.

Antonella Bundu è al 4-6%.

 

 

 

 

 

