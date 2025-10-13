23.9 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Regionali Toscana 2025: urne chiuse. Scrutinio al via per Bundu, Giani, Tomasi

Si contano i voti in 3.922 sezioni per eleggere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio regionale. Sfida tra Antonella Bundu, Toscana Rossa, Eugenio Giani, centrosinistra, Alessandro Tomasi, centrodestra. Calo affluenza

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
Nella foto, da sinistra Alessandro Tomasi, Antonella Bundu, Eugenio Giani (Foto Facebook)
1 ' di lettura
Regionali Toscana 2025

al voto 12 e 13 ottobre. Chiuse alle ore 15 di lunedì 13 ottobre le urne per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e il nuovo Consiglio regionale.

Si contano i voti nelle 3.922 sezioni toscane per i candidati presidente Antonella Bundu, Toscana Rossa, Eugenio Giani, governatore uscente, centrosinistra, e Alessandro Tomasi,  centrodestra, e per i 40 consiglieri della Regione Toscana.

Se nessuno dei tre candidati raggiunge almeno il 40% dei voti, è previsto, Toscana unica regione in Italia, il ballottaggio. Secondo turno già stabilito il 26 e 27 ottobre.

Calo dell’affluenza in Toscana con 47. 77% alle 15 di lunedì 13 ottobre. Nel 2020 aveva votato il 62,60% dei circa tre milioni di elettori, oltre il 14% in più rispetto alle regionali 2015. Giani era stato eletto presidente con il 48,62% dei voti, davanti a Susanna Ceccardi, centrodestra, 40,46%.

Qui i risultati in diretta dello scrutinio partito subito dopo la chiusura delle urne.

I candidati presidente Bundu, Giani e Tomasi hanno votato nella mattina di domenica 12 ottobre.

Antonella Bundu

, Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile, ha votato poco dopo le 9.30 a Firenze, al seggio di via della Chiesa, nell’ Oltrarno fiorentino.

Eugenio Giani, centrosinistra comprendente Pd, Avs, M5S e lista Giani presidente-Casa Riformista comprendente Italia Viva, Psi, Partito Repubblicano, +Europa e civici, ha votato intorno alle 10.30 al seggio di via Scardassieri a Sesto Fiorentino.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, centrodestra con FdI, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati e lista civica È ora-Tomasi presidente, ha votato intorno alle 11.40 a Pistoia, nel seggio di via Roccon Rosso.

© Riproduzione riservata

Ultimi articoli

