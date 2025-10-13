Regionali Toscana 2025: urne chiuse. Scrutinio al via per Bundu, Giani, Tomasi

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025

al voto 12 e 13 ottobre. Chiuse alle ore 15 di lunedì 13 ottobre le urne per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e il nuovo Consiglio regionale.

Si contano i voti nelle 3.922 sezioni toscane per i candidati presidente Antonella Bundu, Toscana Rossa, Eugenio Giani, governatore uscente, centrosinistra, e Alessandro Tomasi, centrodestra, e per i 40 consiglieri della Regione Toscana.

Se nessuno dei tre candidati raggiunge almeno il 40% dei voti, è previsto, Toscana unica regione in Italia, il ballottaggio. Secondo turno già stabilito il 26 e 27 ottobre.

Calo dell’affluenza in Toscana con 47. 77% alle 15 di lunedì 13 ottobre. Nel 2020 aveva votato il 62,60% dei circa tre milioni di elettori, oltre il 14% in più rispetto alle regionali 2015. Giani era stato eletto presidente con il 48,62% dei voti, davanti a Susanna Ceccardi, centrodestra, 40,46%.

Qui i risultati in diretta dello scrutinio partito subito dopo la chiusura delle urne.

I candidati presidente Bundu, Giani e Tomasi hanno votato nella mattina di domenica 12 ottobre.

Antonella Bundu

, Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile, ha votato poco dopo le 9.30 a Firenze, al seggio di via della Chiesa, nell’ Oltrarno fiorentino.

Eugenio Giani, centrosinistra comprendente Pd, Avs, M5S e lista Giani presidente-Casa Riformista comprendente Italia Viva, Psi, Partito Repubblicano, +Europa e civici, ha votato intorno alle 10.30 al seggio di via Scardassieri a Sesto Fiorentino.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, centrodestra con FdI, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati e lista civica È ora-Tomasi presidente, ha votato intorno alle 11.40 a Pistoia, nel seggio di via Roccon Rosso.