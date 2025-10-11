24.9 C
Regionali Toscana 2025: Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente per Giani bis. Coalizione campo largo centrosinistra con Pd, M5S, Avs, lista civica Giani presidente-Casa Riformista con Italia Viva di Renzi

CINZIA GORLA
(Foto Fb Eugenio Giani)
Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Eugenio Giani, Pd, è il candidato presidente campo largo centrosinistra.

Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente centrosinistra. Con Giani candidati presidente Regione Toscana sono Antonella Bundu, Toscana Rossa, e Alessandro Tomasi, centrodestra. 

 

Nella foto, Giani con Elly Schlein, Bonaccini e Fossi (Foto Fb Eugenio Giani)

Per Giani, chiusura di campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara di Firenze  con Elly Schlein, leader Pd, europarlamentare Stefano Bonaccini e segretario regionale dem Emiliano Fossi.

Campo largo centrosinistra per Giani bis con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Avs Alleanza Verdi e Sinistra, e la lista civica Giani presidente- Casa Riformista, comprendente Italia Viva guidata dal leader Matteo Renzi, +Europa, Repubblicani e Psi oltre a diversi civici.

 

(Foto Fb Matteo Renzi)

 

Nato a Empoli, laurea in giurisprudenza, Eugenio Giani alla guida di un campo largo di centrosinistra con accordo formato da 23 punti con il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che prevede anche il reddito di cittadinanza regionale.

 

(Foto Fb Giuseppe Conte)

 

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, e un presunto dono dell’ubiquità, macina ogni giorno tutti i giorni da cinque anni centinaia di chilometri per essere ovunque in tutti i comuni toscani, è stato eletto presidente nel 2020 con oltre il 48% di voti, battendo la candidata presidente centrodestra Susanna Ceccardi, Lega Salvini.

Tra i punti principali realizzati durante la legislatura 2020-2025, la legge regionale sul fine vita.

Il programma Pd di Eugenio Giani ‘La Toscana per te’ ha tra i punti cardine la sanità territoriale con 77 nuove case di comunità. Lavoro “motore della giustizia sociale”. No Cpr. Ambiente e sostenibilità, mobilità, infrastrutture, casa cultura e istruzione, welfare, pari opportunità.

 

© Riproduzione riservata

