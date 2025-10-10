Regionali 2025, Giani: “Questa Toscana è la nostra casa”. Schlein: “Regione governata bene”. Chiusura elettorale a Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Teatro Cartiere Carrara pieno a Firenze per Eugenio Giani con Elly Schlein.

Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente nonché candidato presidente campo largo centrosinistra per il Giani bis, a Firenze giovedì 9 ottobre sera, chiude la campagna elettorale Pd a Livorno venerdì 10 ottobre alle ore 21. , a Firenze giovedì 9 ottobre sera, chiude la campagna elettorale Pd a A Livorno, Giani a Palazzo del Portuale con i deputati Laura Boldrini ed Emiliano Fossi, segretario regionale Pd. Con il sindaco Luca Salvetti. Con Alessandro Franchi, segretario Federazione Pd, capolista Pd Livorno per il Consiglio regionale, Cristina Grieco e Barbara Bonciani, candidate Consiglio regionale, Alberto Brilli, segretario comunale. Dunque tanta gente a Firenze a Firenze per Giani, con la leader Pd Elly Schlein, l’europarlamentare Stefano Bonaccini, la sindaca Sara Funaro.

Ringrazia Giani via social: “È stato un abbraccio collettivo, un’ondata di fiducia e di calore straordinario da parte della nostra gente.

Insieme a Elly Schlein, Stefano Bonaccini ed Emiliano Fossi abbiamo sentito tutta la forza che trascina la nostra comunità verso il 12 e 13 ottobre.

In ogni piazza, in ogni sguardo, ho riconosciuto l’anima di una Toscana orgogliosa, che crede ancora nella solidarietà, nella giustizia, nel futuro. Una Toscana che non ha paura di sognare e di fare, che costruisce ponti e non muri.

Oggi sento una sola parola, semplice e profonda: grazie. Per la passione, per il calore, per la fiducia. Perché questa Toscana è la nostra casa e insieme continueremo a farla vivere, crescere, brillare”.

Schlein: “E’ stato fatto con Eugenio Giani un grande lavoro in Toscana per allargare la coalizione. Un lavoro difficile ma necessario e utile per tutta l’Italia. La Toscana è una regione che è stata governata bene, che ha saputo con Eugenio Gianni anche dare degli importanti spunti al resto del Paese. Penso a una serie di leggi molto importanti che sono state qui approvate e devo dire che sarà molto utile continuare a sostenerle perché il governo le ha impugnate tutte: da quella sul salario minimo, a quella sul turismo e sugli affitti brevi, a quella sul fine vita”.

Giani: “Io mi sento sindaco tra i sindaci. Noi questa alleanza la costruiamo e la sedimentiamo in Toscana per poi farla vincere in Italia. State sicuri: Giani non si fa condizionare da nessuno”.

Poi: “Bisogna portare la gente a votare domenica prossima. Dobbiamo avere l’orgoglio di essere la Toscana, terra di libertà e di democrazia. Io voglio una Toscana che sta in vetta come partecipazione al voto. Ne va dell’orgoglio democratico della nostra regione. Citò Piero Calamandrei: ora e sempre resistenza. E’ mancata una piazza unitaria della coalizione? Perché noi siamo quattro navi che vanno a pescare il più possibile i consensi e poi l’importante è che domenica prossima siamo uniti nello stesso porto e questo ci porterà sicuramente a una Toscana che crea benessere attraverso quello che sono i punti anche programmatici che ciascuno sottolinea di più. Quindi grande unità in una campagna elettorale in cui abbiamo vissuto uniti tutti quegli scogli, quelle difficoltà che potevano esserci”.