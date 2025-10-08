Regionali Toscana 2025, Elly Schlein a Firenze per Giani bis. “Vincerà il campo largo”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, arriva Elly Schlein a Firenze per la chiusura della campagna elettorale di Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra per il Giani bis.

La leader nazionale Pd, nei giorni scorsi a Grosseto e Lucca, arriva a Firenze giovedì 9 ottobre alle ore 21 al Teatro Cartiere Carrara. Con Schlein, l’europarlamentare Stefano Bonaccini, il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, e i candidati Consiglio regionale.

Eugenio Giani: “Ci vediamo al Teatro Cartiere Carrara per chiudere insieme questa intensa e bellissima campagna elettorale. Perché la Toscana che amiamo è fatta di partecipazione, passione e comunità”. Obiettivo dichiarato del Giani bis, ottenere il miglior risultato del campo largo in Toscana.

Con Eugenio Giani, candidati presidenti regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre sono Antonella Bundu, Toscana Rossa, e Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra.

Un Giani che a ‘Un giorno da pecora’ dichiara, riferendosi alle regionali vinte in Marche e Calabria da centrodestra: “In questa campagna elettorale sto stringendo mille mani al giorno, in Toscana faremo vincere il campo largo, da 2 a 0 dobbiamo fare 2 a 1, ci sto mettendo tutto me stesso”.

Poi: “Se divento presidente della Toscana, in onore al bianco e il rosso della regione, mi farò fare una ciocca di capelli rossi”.

Un campo largo di centrosinistra, quello che sostiene Giani, frutto anche dell’accordo con Movimento 5 Stelle. Oltre a Pd e M5S, c’è Avs e poi, riuniti nella lista civica ‘Casa riformista’, Italia Viva, Più Europa, Psi, Libdem e Pri. Scuola, lavoro, infrastrutture e sanità sono tra le priorità del programma elettorale di Giani.