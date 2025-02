Regionali Toscana 2025, vertice centrodestra: “Coalizione indissolubile”

“La coalizione non è in discussione e le proposte – sui temi e sulle persone – sono il segno della vitalità e della proficua dialettica interna ad un centrodestra formato da partiti tra loro diversi, ognuno con un proprio peso, ma allo stesso tempo capaci di trovare sempre un sunto in nome dell’interesse collettivo. Il tempo, in questo caso, è un fattore determinante ma mentre va avanti un normale dialogo tra partiti – perché qui non esiste un solo uomo al comando, esiste una comunità di donne e di uomini- siamo già tutti al lavoro per dare un governo alla Toscana. Queste riunioni sono un modo per delineare, sulla base anche del lavoro svolto dalla coalizione all’interno del Consiglio regionale, le priorità a cui dare soluzioni concrete per i cittadini. Infrastrutture, sanità, sviluppo economico, sociale, ambiente: ai tavoli, compreso quello di oggi, parliamo di questo, della buona amministrazione, del taglio agli sprechi e alla burocrazia, delle proposte di legge lungimiranti, che vadano al di là della tornata elettorale”.