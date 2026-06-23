Sara Grilli presenta la nuova giunta di Viareggio: “Insieme per costruire una città più giusta e vicina alle persone”

Vicesindaco Duilio Francesconi.

Sara Grilli, centrodestra, mantiene le deleghe a bilancio, società partecipate e fondazioni; tavolo della memoria, comunicazione.

Sindaca Grilli: “La nuova giunta comunale nasce dall’incontro di esperienze, competenze e sensibilità diverse, unite da un obiettivo comune: lavorare con impegno, concretezza e spirito di servizio per il futuro di Viareggio e Torre del Lago.

A ciascun assessore sono state affidate deleghe precise e strategiche, affinché ogni settore dell’amministrazione possa essere seguito con attenzione, competenza e visione. Un lavoro che sarà svolto in stretta collaborazione con il Consiglio Comunale, le realtà sociali, economiche e associative e con tutti i cittadini che desiderano contribuire alla crescita della città.