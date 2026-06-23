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Sara Grilli presenta la nuova giunta di Viareggio: “Insieme per costruire una città più giusta e vicina alle persone”

Sara Grilli, prima sindaca di Viareggio, annuncia via social la sua squadra. Vicesindaco Duilio Francesconi. La sindaca tiene deleghe bilancio, partecipate e fondazioni, memoria, comunicazione: "Obiettivo lavorare con impegno, concretezza e spirito di servizio per il futuro di Viareggio e Torre del Lago"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Sara Grilli presenta la nuova giunta di Viareggio:
Nella foto, sindaca Sara Grilli con la giunta di Viareggio (Foto Fb Comune di Viareggio)
1 ' di lettura
Vicesindaco Duilio Francesconi.

Sara Grilli, centrodestra, mantiene le deleghe a bilancio, società partecipate e fondazioni; tavolo della memoria, comunicazione.

Sindaca Grilli: “La nuova giunta comunale nasce dall’incontro di esperienze, competenze e sensibilità diverse, unite da un obiettivo comune: lavorare con impegno, concretezza e spirito di servizio per il futuro di Viareggio e Torre del Lago.
A ciascun assessore sono state affidate deleghe precise e strategiche, affinché ogni settore dell’amministrazione possa essere seguito con attenzione, competenza e visione. Un lavoro che sarà svolto in stretta collaborazione con il Consiglio Comunale, le realtà sociali, economiche e associative e con tutti i cittadini che desiderano contribuire alla crescita della città.
La nostra sarà un’amministrazione aperta, presente e capace di ascoltare, consapevole delle difficoltà ma anche delle straordinarie opportunità che Viareggio e Torre del Lago hanno davanti a sé. Insieme vogliamo costruire una città più bella, più giusta, più moderna e più vicina alle persone”.
Vicesindaco Duilio Francesconi: assessore alla Transizione Ecologica e Cura della Città
Deleghe: politiche ambientali; Transizione ecologica; Verde; Lavori pubblici
Rodolfo Salemi assessore allo Sport, Mare e Futuro
Deleghe: Sport, Edilizia sportiva, Politiche del Mare, Porto, Nautica, Pesca, Demanio, Patrimonio e Politiche giovanili
Alberto Pardini, assessore alla Sicurezza Urbana
Deleghe: Sicurezza; Decoro urbano; Rapporti con la Polizia Municipale; Protezione civile
Mario Ratti assessore alla Pianificazione Strategica del Territorio
Deleghe: Urbanistica; Mobilità; Rapporti con il Consiglio Comunale
Alessandro Meciani assessore alla Valorizzazione della Città
Deleghe: Turismo e Cultura
Ambra Sinagra assessora allo Sviluppo Economico
Deleghe: Attività produttive; Agricoltura e Florovivaismo; Commercio; Promozione delle eccellenze territoriali; Personale
Viviana Marcucci assessora al Welfare
Deleghe: Politiche sociali; Politiche di genere; Politiche Abitative, Pubblica istruzione e Tutela Animali

© Riproduzione riservata

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