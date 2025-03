Sicurezza in Europa, Mazzeo: “Strada indicata da piano di Von Der Leyen non è la migliore”

Getting your Trinity Audio player ready...

Sicurezza in Europa, Antonio Mazzeo, Pd, presidente Consiglio regionale della Toscana, nonché vicepresidente della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni, interviene sul piano ‘ReArm Europa’ da 800 miliardi presentato dalla presidente Commissione Ue Ursula Von Der Leyen.

“L’Europa ha bisogno di sicurezza, ma la strada indicata dal piano ReArm Europe di Ursula Von Der Leyen non è la migliore. Serve una vera difesa comune europea, non una corsa agli armamenti nazionali finanziata, tra l’altro, con i fondi di coesione. Risorse fondamentali per la crescita, l’istruzione, la sanità e le infrastrutture non possono essere dirottate senza una strategia chiara”.

Prosegue Mazzeo: “Il piano presentato aumenta di fatto la spesa militare dei singoli Stati senza garantire una reale interoperabilità tra le forze armate. Non c’è un indirizzo politico né un coordinamento chiaro, ma solo incentivi alla spesa nazionale senza vincoli stringenti su progetti congiunti. Così si rischia di alimentare la frammentazione invece che rafforzare la capacità strategica dell’Unione. Se l’Europa vuole davvero costruire una propria autonomia strategica, servono investimenti mirati sull’integrazione delle industrie della difesa, sull’interoperabilità dei sistemi e sul rafforzamento della base tecnologica comune. Senza regole precise, l’aumento della spesa militare rischia di finire per alimentare la dipendenza da mercati extra-Ue, invece di rafforzare le capacità produttive europee. Le deroghe al patto di stabilità devono essere vincolate a programmi europei e a collaborazioni industriali tra Paesi membri, non a una semplice corsa alla spesa nazionale”.

“La sicurezza dell’Europa si costruisce anche con una politica estera comune, capace di prevenire i conflitti e rafforzare il ruolo dell’Unione nel mondo. Serve un’Europa che parli con una sola voce, che sia protagonista nei negoziati internazionali e capace di difendere i propri interessi strategici attraverso il dialogo e la diplomazia. Difendere l’Europa significa rafforzarla politicamente e strategicamente per poi agire con una difesa comune, forte e solida. Questa è la battaglia che dobbiamo portare avanti, questa è la nostra idea di Europa”.