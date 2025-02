Comitato europeo Regioni: Antonio Mazzeo vicepresidente delegazione italiana

Getting your Trinity Audio player ready...

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato eletto a Bruxelles, vicepresidente della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni. La nomina è arrivata nel corso della riunione che la delegazione ha tenuto a margine della sessione inaugurale del nuovo mandato quinquennale del Comitato europeo delle Regioni. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, confermato alla guida della delegazione per altri due anni e mezzo. L’altro vicepresidente è Matteo Bianchi, consigliere comunale di Varese.

Mazzeo: “Desidero innanzitutto ringraziare di cuore i colleghi che mi hanno eletto. È per me un grande privilegio ricoprire il ruolo di vicepresidente della delegazione italiana al Comitato Europeo delle Regioni. Accolgo questa responsabilità con entusiasmo e determinazione, consapevole del ruolo cruciale che le Regioni e gli enti locali hanno nel costruire un’Europa più forte, coesa e vicina ai cittadini. Lavorerò per rappresentare al meglio le istanze dei territori italiani affinché sappiano rispondere alle sfide nuove di un mondo che sta cambiando molto velocemente: dall’intelligenza artificiale alle sfide legate alla competitività e al mercato unico, fino ad affrontare i cambiamenti demografici. La coesione economica, sociale e territoriale è la chiave per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee e contrastare il crescente euroscetticismo. La nomina è anche un riconoscimento per la Toscana e per il lavoro svolto finora. Porteremo qui i sui valori e le sue esperienze migliori. Continuerò a impegnarmi per sostenere un modello d’Europa più libera e solidale, che possa crescere valorizzando ogni sua parte, senza lasciare indietro nessuno”.

Mazzeo entra a far parte, come membro supplente, anche dell’Ufficio di presidenza del Comitato europeo delle Regioni ed è stato eletto alla guida del Joint consultative committee with Albania, il Comitato consultivo misto che lavorerà sul percorso di integrazione nell’Albania nell’Unione europea.