Verso l’abolizione delle consigliere regionali di parità sul lavoro, l’assessore Lenzi: “Scelta scellerata”

FIRENZE – “Cancellare la figura delle consigliere regionali di parità sul lavoro è una scelta scellerata e pericolosa che toglie alle donne uno strumento prezioso e concreto a difesa dei loro diritti”. Così l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi sul decreto legislativo depositato in merito dalla presidente del consiglio Meloni e dalla ministra Roccella.

“Siamo alla vigilia dell’8 marzo, e quest’anno si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, ma dal governo arriva un colpo pesantissimo alla promozione dell’uguaglianza”, aggiunge Lenzi. Che spiega: “Se verrà confermata l’impostazione annunciata, con la cancellazione dei presìdi regionali e locali e la costruzione di una struttura centralizzata, ci troveremmo di fronte a un arretramento serio, che allontana i diritti dalle persone e indebolisce la capacità dello Stato di intervenire dove la discriminazione accade davvero: nei luoghi di lavoro, nei territori, nella vita quotidiana”.

“Le consigliere di parità – prosegue l’assessore – non sono un ‘doppione’ burocratico: sono un presidio di prossimità, riconosciuto dall’ordinamento, che offre ascolto, orientamento e tutela a lavoratrici e lavoratori, attiva reti con istituzioni e parti sociali, promuove prevenzione e cultura dell’uguaglianza. Smantellare questa presenza significa alzare barriere proprio per chi è più fragile”.

“In un paese in cui i dati su occupazione femminile, divari salariali e carichi di cura parlano con ‘spietatezza’ – sottolinea – la direzione dovrebbe essere opposta: rafforzare i ruoli di garanzia, investire in prevenzione, rendere più capillare l’assistenza, dare continuità alle reti locali che funzionano. Anche nell’orizzonte europeo, l’Italia è chiamata a consolidare politiche e strumenti effettivi: non a smontare ciò che esiste e che può essere potenziato”.

“Per questo – conclude Lenzi – chiediamo al governo di ritirare o modificare radicalmente l’intervento, aprendo un confronto vero con Regioni, enti territoriali, parti sociali e soggetti che ogni giorno lavorano per la parità sostanziale”.