16.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verso l’abolizione delle consigliere regionali di parità sul lavoro, l’assessore Lenzi: “Scelta scellerata”

Per l'esponente della giunta Giani è "un arretramento serio, che allontana i diritti dalle persone e indebolisce la capacità di intervenire"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
L'assessore regionale Alberto Lenzi (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

FIRENZE – “Cancellare la figura delle consigliere regionali di parità sul lavoro è una scelta scellerata e pericolosa che toglie alle donne uno strumento prezioso e concreto a difesa dei loro diritti”. Così l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi sul decreto legislativo depositato in merito dalla presidente del consiglio Meloni e dalla ministra Roccella.

“Siamo alla vigilia dell’8 marzo, e quest’anno si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, ma dal governo arriva un colpo pesantissimo alla promozione dell’uguaglianza”, aggiunge Lenzi. Che spiega: “Se verrà confermata l’impostazione annunciata, con la cancellazione dei presìdi regionali e locali e la costruzione di una struttura centralizzata, ci troveremmo di fronte a un arretramento serio, che allontana i diritti dalle persone e indebolisce la capacità dello Stato di intervenire dove la discriminazione accade davvero: nei luoghi di lavoro, nei territori, nella vita quotidiana”.

“Le consigliere di parità – prosegue l’assessore – non sono un ‘doppione’ burocratico: sono un presidio di prossimità, riconosciuto dall’ordinamento, che offre ascolto, orientamento e tutela a lavoratrici e lavoratori, attiva reti con istituzioni e parti sociali, promuove prevenzione e cultura dell’uguaglianza. Smantellare questa presenza significa alzare barriere proprio per chi è più fragile”.

“In un paese in cui i dati su occupazione femminile, divari salariali e carichi di cura parlano con ‘spietatezza’ – sottolinea – la direzione dovrebbe essere opposta: rafforzare i ruoli di garanzia, investire in prevenzione, rendere più capillare l’assistenza, dare continuità alle reti locali che funzionano. Anche nell’orizzonte europeo, l’Italia è chiamata a consolidare politiche e strumenti effettivi: non a smontare ciò che esiste e che può essere potenziato”.

“Per questo – conclude Lenzi – chiediamo al governo di ritirare o modificare radicalmente l’intervento, aprendo un confronto vero con Regioni, enti territoriali, parti sociali e soggetti che ogni giorno lavorano per la parità sostanziale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.4 °
14.9 °
56 %
1.5kmh
75 %
Mer
15 °
Gio
20 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1332)sport (72)Eurofocus (51)demografica (27)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati