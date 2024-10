Getting your Trinity Audio player ready...

C’è nuova allerta meteo: continua maltempo in Toscana

C’è nuova allerta meteo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro meridionale della Toscana e l’Arcipelago.

Toscana in cui martedì 22 ottobre è in vigore allerta meteo con codice giallo.

Toscana colpita da forte maltempo nei giorni scorsi, con Comuni sott’acqua.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, via social: “Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani mercoledì 23 ottobre su Toscana centro-meridionale e Arcipelago.

Oggi precipitazioni sparse, più frequenti al centro sud dove potranno assumere anche carattere di rovescio o breve temporale. Domani precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali e parte di quelle centrali dove risulteranno più abbondanti. Cumulati massimi previsti massimi fino a 80-100 mm”

Cfr Centro funzionale regionale Regione Toscana per mercoledì 23 ottobre: “Precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali e parte di quelle centrali dove risulteranno più abbondanti. Cumulati previsti per domani, mercoledì: medi fino a 40-50 mm sul basso grossetano, tra i 20 e 40 mm sul resto della regione; massimi fino a 80-100 mm sul grossetano e Arcipelago, 50-70 mm possibili sul resto del centro sud e fino a 40-60 mm sul nord (cumulati orari fino a 40-50 mm). Domani, mercoledì, possibilità di forti temporali su tutta la regione, ma più probabili sul centro sud della regione e Arcipelago, soprattutto nella seconda parte della giornata”.