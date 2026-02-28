Futuro nazionale, via al tesseramento. Vannacci: “Una destra vera e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra”

Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, generale europarlamentare Parte il tesseramento die, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, generale europarlamentare ex vicesegretario di Salvini in Lega. Domenica 1 marzo via al tesseramento e lancio del sito ufficiale. Vannacci reduce dal Festival di Sanremo firmato Carlo Conti. “Sono stato invitato”. In platea all’Ariston venerdì 27 febbraio per la serata delle cover vinta da Ditonellapiaga con Tony Pitony. Vannacci interrotto dalla toscana Denny Mendez, Miss Italia 1996, mentre parlava con la stampa: “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”. Roberto Vannacci: “Un nuovo partito. Una destra vera, pura e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra. L’unica novità politica degli ultimi dieci anni.

Il nostro scopo è cambiare l’italia dare ai nostri figli un’Italia migliore rispetto a quella che ci hanno orgogliosamente consegnato i nostri genitori”.

Vannacci nei giorni scorsi ha annunciato “Apriremo una sede a Roma, ancora non c’è una decisione definitiva, abbiamo tante offerte anche da chi vuole darci gratuitamente in locazione delle strutture. Ci saranno anche sedi di Futuro Nazionale in altre grandi città”.