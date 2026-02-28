15.8 C
Futuro nazionale, via al tesseramento. Vannacci: “Una destra vera e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra”

Parte tesseramento del partito fondato da Roberto Vannacci, generale europarlamentare, ex vice di Salvini in Lega. "Il nostro scopo è cambiare l'Italia". Lancio del sito ufficiale. In platea al Festival di Sanremo, interrotto dalla ex miss Italia toscana Denny Mendez: "Non sono molto d'accordo con lei Vannacci"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
1 ' di lettura
Parte il tesseramento di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, generale europarlamentare ex vicesegretario di Salvini in Lega.
Domenica 1 marzo via al tesseramento e lancio del sito ufficiale.
Vannacci reduce dal Festival di Sanremo firmato Carlo Conti. “Sono stato invitato”. In platea all’Ariston venerdì 27 febbraio per la serata delle cover vinta da Ditonellapiaga con Tony Pitony. Vannacci interrotto dalla toscana Denny Mendez, Miss Italia 1996, mentre parlava con la stampa: “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”.
Roberto Vannacci: “Un nuovo partito. Una destra vera, pura e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra. L’unica novità politica degli ultimi dieci anni.
Il nostro scopo è cambiare l’italia dare ai nostri figli un’Italia migliore rispetto a quella che ci hanno orgogliosamente consegnato i nostri genitori”.
Vannacci nei giorni scorsi ha annunciato “Apriremo una sede a Roma, ancora non c’è una decisione definitiva, abbiamo tante offerte anche da chi vuole darci gratuitamente in locazione delle strutture. Ci saranno anche sedi di Futuro Nazionale in altre grandi città”.

Registrato in uno studio notarile in provincia di Lucca a inizio febbraio, dunque un partito che parte dalla Toscana e in cui c’è tanta Toscana. Dallo stesso Vannacci, che vive a Viareggio, al pisano Edoardo Ziello, deputato ex Lega.

A Massimiliano Simoni, unico consigliere regionale eletto con la Lega in Toscana on Vannacci responsabile Lega della campagna elettorale 2025. Di fatto, col passaggio di Simoni al gruppo misto, la Lega Salvini non più rappresentata nel Consiglio regionale della Toscana. A Cristiano Romani, di Arezzo, vicepresidente nazionale ‘Il mondo al contrario’.
Annamaria Frigo, consigliera comunale Bagni di Lucca, responsabile nazionale tesseramento di Futuro Nazionale.

© Riproduzione riservata

