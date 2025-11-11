Nominata la giunta regionale: ecco chi subentra agli eletti in Consiglio

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Sono quattro i nuovi consiglieri pronti ad entrare in consiglio regionale al posto dei nominati nella squadra di governo della Regione Toscana da Eugenio Giani.

Al posto di Alessandra Nardini, che fa il bis in giunta, c’è l’avvocato e consigliere comunale di Pisa, Matteo Trapani, già capolista Pd nel collegio di Pisa. Da Lucignano, al posto di Filippo Boni, entra nell’assise Roberta Casini, sindaca del Comune in provincia di Arezzo per il terzo mandato, anche lei avvocatessa e responsabile per Anci Toscana del settore sanità e politiche per la salute. Da Grosseto al posto di Leonardo Marras l’ex sindaca e consigliera comunale di Massa Marittima, Lidia Bai, membro del consilgio direttivo di Federparchi e del Council di Europarc Federation. Da Pistoia il 37enne Riccardo Trallori, ex consigliere comunale e segretario provinciale dem.