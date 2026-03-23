Vince il No. Respinta riforma Meloni-Nordio. Toscana con affluenza boom, Giani: “La democrazia non è mai scontata”

Una città di cui essere orgogliosi, che non tradisce la propria storia e che, ancora una volta, sceglie con consapevolezza e chiarezza da che parte stare”
Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Il No ha vinto. E il risultato è chiarissimo: una bocciatura politica per il governo Meloni, che ha fallito sui temi decisivi per il Paese.A Firenze questo segnale è ancora più forte. Un risultato straordinario, nella partecipazione e nel voto: oltre il 70% di affluenza, il dato più alto della Toscana e tra i migliori a livello nazionale, e circa il 66% per il No. Una città di cui essere orgogliosi, che non tradisce la propria storia e che, ancora una volta, sceglie con consapevolezza e chiarezza da che parte stare. C’è poi un dato che conta altrettanto: la partecipazione. Alta, diffusa, con un coinvolgimento forte anche delle ragazze e dei ragazzi. Un segnale importante di attenzione e responsabilità verso il futuro del Paese. Sicurezza, lavoro, emergenza abitativa: servono risposte concrete, non riforme che non migliorano la vita delle persone e rischiano di indebolire equilibri fondamentali della nostra democrazia. È da qui che dobbiamo continuare: ascoltare, coinvolgere, dare risposte serie. Questa è la strada del centrosinistra”.
Antonio Mazzeo, vicepresidente Consiglio regionale Toscana: “Oggi l‘Italia ha detto un grande NO, forte e chiaro! Non solo la maggioranza degli italiani ha bocciato la riforma della magistratura, ma ha soprattutto detto NO al disegno autoritario della destra, NO alle menzogne e alla becera propaganda con cui Meloni, Salvini, La Russa, Nordio e compagnia hanno riempito questa campagna elettorale. Questo referendum ha dimostrato che questa destra si può battere: le elezioni politiche saranno una sfida ancora più difficile, ma se saremo capaci di affrontarle con un centrosinistra davvero unito intorno a un programma condiviso (come successo in Toscana) possiamo farcela! P.S. Questo coro è stata una straordinaria prova di partecipazione democratica. E sono davvero orgoglioso che ancora una volta la Toscana sia stata una delle regioni con l’affluenza più alta del Paese.
Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana: “La straordinaria partecipazione registrata in Toscana – regione con migliore affluenza insieme all’Emilia-Romagna – conferma la forza di una comunità democratica viva, che sceglie di essere protagonista. Nelle piazze, nei circoli e nei luoghi di lavoro abbiamo costruito un confronto autentico, capace di andare oltre le semplificazioni e le narrazioni superficiali. Il risultato di oggi dimostra che quando si investe nella qualità del dibattito pubblico e nella presenza sui territori, i cittadini rispondono con responsabilità e determinazione. Da qui ripartiamo, con l’obiettivo di continuare a lavorare per una giustizia più equa, efficace e condivisa. È stata sconfitta l’arroganza della destra, che ha voluto politicizzare in ogni modo questo tema. Sono state fermate e respinte anche le pulsioni autoritarie di chi avrebbe voluto rendere il potere giudiziario subalterno all’esecutivo. È un grande segnale per la democrazia nel nostro Paese”.
Stefania Lio, vicesegretaria Pd Toscana: “La vittoria del No al referendum sulla giustizia rappresenta un segnale politico e civico di grande rilievo, che non può essere ridotto a una semplice scelta elettorale. È il risultato di una partecipazione straordinaria, che ha visto la Toscana distinguersi tra le regioni più attive del Paese, facendo registrare il miglior dato di affluenza insieme all’Emilia-Romagna. Questo risultato nasce da un lavoro profondo e capillare: da gennaio a oggi sono state organizzate 252 iniziative su tutto il territorio, costruendo un percorso reale di informazione, confronto e consapevolezza. Quello uscito dalle urne è dunque un voto consapevole, maturo e resistente, frutto di un impegno collettivo che ha saputo parlare alle persone con serietà e rispetto”.
—