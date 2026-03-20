Referendum giustizia 2026: guida al voto riforma costituzionale Meloni-Nordio

Referendum giustizia 2026, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15 urne aperte per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne.

Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla premier Giorgia Meloni.

Testo della legge costituzionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La revisione costituzionale promossa dal Governo Meloni è stata approvata dal Parlamento ma senza il sostegno qualificato dei due terzi di Camera e Senato. Gli elettori col referendum votando sì confermeranno la riforma costituzionale firmata dalla premier Meloni e dal ministro Nordio. Votando no respingeranno la riforma costituzionale firmata dalla premier Meloni e dal ministro Nordio.

Referendum costituzionale confermativo per cui non è previsto il quorum con il raggiungimento del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

L’articolo 138 della Costituzione, evidenzia il Ministero dell’Interno nel dossier relativo al referendum 2026, prevede che la legge di revisione costituzionale debba essere approvata (o bocciata) dalla maggioranza dei voti validamente espressi, a

prescindere dal numero complessivo dei votanti, calcolando esclusivamente i voti

favorevoli e quelli contrari ed escludendo dal computo le schede bianche e le schede

nulle.

Ne consegue che il risultato della consultazione referendaria è valido qualunque sia l’affluenza alle urne.

Scheda consegnata agli elettori di colore verde.

All’interno della scheda verde il quesito è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.

La riforma riguarda i sette articoli della Costituzione citati nel quesito referendario.

La modifica costituzionale contenuta nella legge Nordio introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

L’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura per giudici e pubblici ministeri. Quindi un Consiglio superiore della magistratura giudicante e un Consiglio superiore della magistratura requirente. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

“Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori

ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di

esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento,

compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati

giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti

dalla legge”.

Con la riforma Nordio, “viene istituita, riscrivendo integralmente l’articolo 105 della Costituzione, un’Alta Corte disciplinare” a cui viene attribuita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari,giudicanti e requirenti”.