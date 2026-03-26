7.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sede di Futuro Nazionale a Firenze, la Cgil insorge: “Offende la storia antifascista della città”

In cantiere una manifestazione pacifica nella zona di piazza Tanucci dove è prevista l'apertura della rappresentanza di Vannacci & Co.

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – “Esprimiamo forte preoccupazione ed indignazione per la prossima apertura della sede provinciale di Futuro Nazionale in piazza Tanucci“. È dura la reazione della Cgil all’annuncio fatto dal nuovo partito del generale Roberto Vannacci. 

“Un partito xenofobo alleato dell’estrema destra europea, che propaganda idee retrograde, discriminatorie e di odio in particolare verso le diversità, a partire dai disabili, la razza e il genere e tenta di riportare la nostra società verso i tempi bui della nostra storia – dice la nota del sindacato – Un partito che ha in disprezzo i valori fondanti della nostra Costituzione, dei Diritti e della nostra Democrazia con proposte provocatorie e divisive, antitetiche a qualunque forma di solidarietà e di coesione delle nostre comunità. Questo insediamento offende inoltre, a nostro avviso, la storia antifascista del nostro quartiere e delle nostre vie che hanno visto le partigiane e i partigiani e semplici cittadini lottare in prima fila per liberare la nostra città dall’occupazione nazifascista”.

“Come Cgil e Lega Spi Cgil del Quartiere 5 – prosegue – condividiamo la scelta delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano ogni giorno in questa zona di esprimere il proprio dissenso con le forme democratiche e pacifiche che ci contraddistinguono e ci uniscono tutte e tutti. Confermiamo la volontà di organizzare nei prossimi giorni una manifestazione che unisca la società civile, tutte le forze democratiche e pacifiste per manifestare con fermezza la nostra contrarietà e per rendere chiaro a tutti ancora una volta che Firenze è e resterà sempre antifascista”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
7.1 ° C
8.4 °
5.6 °
61 %
6.3kmh
100 %
Gio
7 °
Ven
13 °
Sab
18 °
Dom
16 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1243)ultimora (1038)sport (106)Eurofocus (58)demografica (41)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati