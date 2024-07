Getting your Trinity Audio player ready...

Campionati italiani atletica: tutte le medaglie toscane

Campionati italiani atletica, atleti toscani in primo piano agli assoluti di atletica leggera a La Spezia a un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi.

Con il titolo italiano del recordman del peso Leo Fabbri, oro con 21.11 e della pisana Anna Bongiorni, oro nei 200 metri con 23″10 primato personale, c’è il titolo italiano per Elisa Naldi, lungo, 6.21, e Idea Pieroni, alto, 1.88, entrambe Atletica Virtus Lucca. E per Sara Chiaratti, eptathlon, Atletica Libertas Unicusano Livorno, con il personale di 5.587 punti.

Campione italiano il livornese Alessio Mannucci, CS Aeronautica Militare, con 64.07 nel disco.

Alessia Niotta, atleta toscana tesserata per l’Atletica Brescia 1950, dà il proprio contributo nella vittoria della staffetta 4×100.

Argento eptathlon di Marta Giaele Giovannini (Atletica Cascina) che ha chiuso con 5505 punti.

Argento nei 100 metri per il campione europeo indoor 60 metri Samuele Ceccarelli (Atletica Firenze Marathon/Fiamme Oro Padova) con il tempo di 10”21.

Medaglia d’argento per Diego Aldo Pettorossi (Atletica Libertas Unicusano Livorno) che, nei 200 metri, taglia il traguardo in 20”63.

Argento e record personale con 69.04 nel martello per la livornese Rachele Mori, GA Fiamme Gialle, campionessa mondiale U20.

Argento nel giavellotto per Roberto Orlando (CS Aeronautica Militare/Atletica Virtus Lucca), con la misura di 74,53 m.

Terzo posto per il livornese Joao Bussotti Neves Junior (CS Esercito) che completa la distanza dei 1500 metri in 3’42”80.

Nel giro di pista, medaglia di bronzo per Ilaria Elvira Accame (Atletica Libertas Unicusano Livorno), con il tempo di 52”16. Accame protagonista 4 x 400 azzurra ai Campionati Europei con primato italiano staffetta.

Nella marcia su strada 10 km, Gianluca Picchiottino (GA Fiamme Gialle/ Atletica Libertas Unicusano Livorno) è bronzo in 40’21”. Con quarto posto del livornese Davide Finocchietti.

Elena Varriale (Atletica Cascina) lancia il disco a 53,33 m: nuovo record personale e medaglia di bronzo.

Ottimo quinto posto per Sara Fiorini (Atletica Unicusano Livorno) nella marcia km 10 su strada che è riuscita a cogliere una importante prestazione che la colloca ai vertici della marcia italiana. Sesto posto per i ventenni Samuele Baldi nel salto in lungo con 7,45, poi fermatosi in via precauzionale a seguito di un risentimento muscolare, e Stefano Marmonti nel disco con 51,43. Sesto posto per la capitana Fabiola Caruso nel disco con 50,61

Soddisfazione anche la classifica della Coppa Italia dove la Società amaranto entra nelle prime otto sia in campo maschile e femminile, classifiche vinte rispettivamente da Fiamme Gialle e Carabinieri con il sodalizio livornese unica società italiana a raggiungere la eight in entrambe le classifiche.